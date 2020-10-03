Normalleşme adımları borsayı yukarı taşıyor

Borsa İstanbul, ekonomide atılan normalleşme adımları ve küresel ekonomideki olumlu gelişmelerin etkisiyle eylül ayında yatırımcısını sevindirdi.

Koronavirüs salgınının etkileriyle şubat ve mart aylarında düşen daha sonra ikinci çeyrekte son 11 yılın en iyi çeyreklik performansını sergileyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, temmuz ve ağustos aylarında da yatırımcısına kaybettirdi.

BIST 100 endeksi daha sonra eylül ayında yatırımcısının yüzünü tekrar güldürdü.

Ekonomide atılan normalleşme adımları, Doğu Akdeniz konusunda artan iyimserlik, iyi gelen sanayi üretim verisinin ekonomide toparlanmanın devam ettiğini göstermesinin etkisiyle eylül ayında BIST 100 endeksi iyi bir performans sergiledi.

SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİNİN ARTMASININ OLUMLULUĞU YANISIDI

Sanayi üretim endeksi temmuzda hem aylık hem de yıllık bazda artış göstererek, yurt içinde ilk vakanın görüldüğü mart ayındaki seviyesini geçti.

Yıl genelinde 1.245,37 puana kadar çıkan ve koronavirüs salgınının etkileriyle 819,36 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden yükselerek tekrar 1.200 seviyesinin üzerini test etti.

BIST 100 ENDEKSİ, TEMMUZ VE AĞUSTOS AYLARINDA SATIŞ AĞIRLIKLI BİR SEYİR İZLEDİ

Temmuz ve ağustos aylarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, eylül ayını yüzde 6,2 yükselişle 1.145,24 puandan tamamladı.

Ana sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 18,2 ile teknoloji oldu. Teknoloji endeksini yüzde 9,7 ile sanayi endeksi, yüzde 7,4 ile mali endeks, yüzde 6,2 ile hizmetler endeksi izledi.

ALT SEKTÖR ENDEKSLERİNDE ORMAN, KAĞIT, BASIM EN ÇOK KAZANDIRAN OLDU

Borsa İstanbul'da hesaplanan alt sektör endekslerine bakıldığında ise en fazla kazandıran yüzde 23,7 ile orman, kağıt, basım oldu. Orman, kağıt, basımın ardından turizm yüzde 20,1, KOBİ Sanayi yüzde 19,9, spor yüzde 17,5, bilişim yüzde 16,7 değer kazandı.

Alt sektör endeksleri arasında eylül ayında sadece madencilik ve finansal kiralama, faktoring değer kaybetti. Madencilik yüzde 0,1, finansal, kiralama, faktoring yüzde 0,5 azalış kaydetti.

Borsada işlem gören tüm pay piyasaları ile hesaplanan BIST TÜM endeksi, eylül ayında yüzde 8,4 değer kazanarak 1.308,30 puana çıktı.

PİYASALARDAKİ POZİTİF SEYRİN DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

BIST 100 endeksi, ekonomilerde beklentilerden iyi gelen makroekonomik verilerin etkisiyle yükselen dünya borsalarına paralel yükseliş eğilimini korudu. Bazen de küresel borsalarından daha iyi performans gösterdi.

SOSYOEKONOMİK OLAYLAR, ALINAN KARARLAR VE AÇIKLANAN VERİLER, BORSAYI ETKİLİYOR

Ekonomideki toparlanmaya ilişkin beklentilerin ve Doğu Akdeniz konusuna ilişkin olumlu gelişmeler pay piyasalarını pozitif etkiledi. Analistler, Doğu Akdeniz konusunda gerçekleştirilen yoğun diplomasinin de risk iştahını artırdığını ifade etti.

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) birbiri ardına attığı adımların piyasaları desteklediğini kaydetti.

TCMB'nin faiz kararına ilişkin beklentiler genellikle sabit bırakılacağı yönündeyken, faiz artırımı bekleyenlerin ise 150 baz puana kadar bir artış olabileceğini tahmin ederken, bankanın piyasa beklentisinin aksine politika faizlerinde yaptığı 200 baz puanlık artış TCMB'nin salgın sonrası tekrar fiyat istikrarı ve enflasyonu ön plana aldığının bir göstergesi olarak algılandı ve piyasalardaki pozitif seyir devam etti.

BDDK'nın bankaların, vadede TL alım ya da satım yönünde gerçekleştirecekleri swap ve diğer türev işlemlerine ilişkin limitleri artırması ile mevduat bankaları için yüzde 95 ve katılım bankaları için yüzde 75 olarak belirlenmiş olan Aktif Rasyo değerini sırasıyla yüzde 90 ve yüzde 70'e revize etmesi, mevcut şartları esneterek, piyasalar üzerindeki baskıyı azalttı.

YEP AÇIKLANDI, BORSA HAREKETLENDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 2021-2023 yıllarını arasını kapsayan "Yeni Dengelenme, Yeni Normal, Yeni Ekonomi” ana temasıyla hazırlanan Yeni Ekonomi Programı'nı (YEP) açıklamasın ardından borsada alıcılı bir seyir izlendi.

“PİYASALARDAKİ POZİTİF SEYİR DEVAM EDECEK”

Analistler, ekonomi yönetiminin birbiri ardına attığı normalleşme adımlarının Türk lirası varlıkları desteklediğini, piyasalardaki pozitif seyrin devam etmesinin beklendiğini belirtti.

ŞİMDİ GÖZLER ABD'DEKİ SEÇİMDE

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını anımsatarak, ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçiminin Trump'ın hastalığından nasıl etkileneceğinin bir süre daha piyasaların gündemini meşgul edeceğini ifade etti.