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    Normalleşme sonrası Malatya’daki kuyumcularda yoğunluk yaşanıyor

    Kademeli normalleşmeyle birlikte düğün ve nikah işlemlerinin önünün açılmasının ardından kuyumcularda yoğunluk yaşanmaya başladı.
    • İHA
    • 05.06.2021 - 12:01
    • Güncelleme : 05.06.2021 - 12:13
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    Normalleşme sonrası Malatya’daki kuyumcularda yoğunluk yaşanıyor

    Kademeli normalleşme kuralları çerçevesinde belli kurallarla düğün ve nikah merasimlerinin yapılabileceğinin duyurulmasının ardından kuyumcularda yoğunluk yaşandığı gözlemlendi.

    Malatya’daki kuyumcu esnafları, normalleşme süreci ile birlikte düğün, nişan ve söz kesimi hazırlıkları nedeniyle yoğun bir döneme girerken, artan altın satışlarından dolayı memnun olduklarını ifade etti.

    Normalleşme sonrası Malatya’daki kuyumcularda yoğunluk yaşanıyor ViDEO

    Normalleşme sonrası Malatya’daki kuyumcularda yoğunluk yaşanıyor #1

    KUYUMCULARDA DÜĞÜN ALIŞVERİŞİ

    Malatya’da kuyumcu esnaflarından Engin Temizer, koronavirüs salgını durgunluğundan her sektörde olduğu gibi kuyumcuların da etkilediğini belirterek, “1 Haziran’da başlayan normalleşme süreci ile birlikte vatandaşlar düğün, nişan ve söz kesimi hazırlıklarına başladı. Dolayısıyla kuyumcularda da alış veriş arttı.” diye konuştu.

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