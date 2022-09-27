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    Norveç gazını Polonya'ya taşıyacak boru hattı açıldı

    Norveç'ten Polonya'ya yılda 10 milyar metreküp doğalgaz taşıyacak boru hattının açılış töreni düzenlendi.
    • 27.09.2022 - 15:04
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 15:06
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    Norveç gazını Polonya'ya taşıyacak boru hattı açıldı

    Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği olumsuzluklardan biri de Avrupa ülkelerinin doğalgaza ulaşım sorunu oldu.

    Norveç doğalgazını Danimarka üzerinden Polonya'ya taşıyacak "Baltic Pipe" doğalgaz boru hattının açılış töreni gerçekleştirildi.

    Törene iki ülkenin yetkilileri katıldı

    Polonya'nın Goleniow kentinde düzenlenen törene, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Başbakan Mateusz Morawiecki ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen katıldı.

    "Rus egemenliği bugün sona erecek"

    Morawiecki, açılış töreninde yaptığı konuşmada, doğalgaz alanında Rus egemenliğinin bugün sona ereceğini belirterek, "Yeni bir egemenlik, enerji özgürlüğü ve artan enerji güvenliği çağına giriyoruz. Güvenlik, iş birliğinden gelir. Dünyaya, iş birliği ve dayanışma yoluyla kıtamızın güvenlik ve enerji egemenliğini artırmanın mümkün olduğunu gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

    Norveç gazını Polonya ya taşıyacak boru hattı açıldı #1

    "Boru hattı barışı sembolize ediyor"

    Morawiecki, söz konusu boru hattının özgürlük, egemenlik, güven ve barışı sembolize ettiğini vurguladı.

    AA'nın haberine göre, Norveç'ten Polonya'ya yılda 10 milyar metreküp doğalgaz taşıyacak boru hattında gaz iletimi 1 Ekim'de başlayacak.


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