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    Norveç gazını Polonya'ya taşıyacak boru hattında akış başladı

    Rusya-Ukrayna savaşı nedeni ile Avrupa'da yaşanan doğalgaz sorununa çözüm olarak geliştirilen alternatiflerden birisi yürürülüğe girdi.
    • 01.10.2022 - 10:49
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    Norveç gazını Polonya'ya taşıyacak boru hattında akış başladı

    Norveç doğalgazını Danimarka üzerinden Polonya'ya taşıyacak boru hattının açılışı 27 Eylül'de yapılmıştı.

    "Baltic Pipe" doğalgaz boru hattında gaz akışı başladı

    Norveç doğalgazını Danimarka üzerinden Polonya'ya taşıyacak "Baltic Pipe" doğalgaz boru hattında gaz akışı başladı.

    Yılda 10 milyar metreküp doğalgaz taşıyacak

    Polonyalı sistem operatörü Gaz-System tarafından yapılan açıklamada, doğalgaz transferinin 1 Ekim itibarıyla başladığı ve yılda 10 milyar metreküp doğalgazın taşınacağı bildirildi.

    "Bugün o tarihi gün!"

    Gaz-System tarafından yapılan paylaşımda "Bugün o tarihi gün! Baltic Pipe üzerinden gaz akışı başladı." ifadesine yer verildi.

    Norveç gazını Polonya ya taşıyacak boru hattında akış başladı #1


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