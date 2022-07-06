Norveç hükümeti, enerji sektöründeki greve müdahale etti

Çalışma Bakanı Persen, "Anlaşmazlık, tüm Avrupa için bu kadar büyük sosyal sonuçlara yol açabiliyorken, buna müdahale etmekten başka seçeneğim yok" dedi.

Batı Avrupa'nın en büyük petrol ve gaz üreticisi Norveç'te enerji sektörü çalışanları, maaşlarında artış istemek için greve gitti.

Avrupa, Rusya'dan özellikle doğalgaz kesintilerini dengelemek üzere arz konusunda büyük çaba ortaya koyuyor.

Grev sona erdi

Böyle bir dönemde Norveç hükümeti, petrol ve gaz alanında çalışan işçilerin grevini, müdahale ederek sona erdirdi.

Norveç Çalışma Bakanı Marte Persen, salı günü geç saatlerde, petrol şirketlerini ve işçileri çağırarak, endüstrideki eylemin sona erdiğini duyurdu.

Gaz fiyatlarını artırdı

Grev, İngiltere'ye ve Avrupa kıtasının çoğuna giden gaz arzını azaltırken, gaz fiyatlarının dört ayın en yüksek seviyesine çıkmasına neden oldu.

Norveç hükümeti, belirli koşullar altında iş anlaşmazlıklarına müdahale etme yetkisine sahip.

Hafta sonuna kadar devam etseydi...

Financial Times'ın haberine göre, grevin, Norveç'in gaz üretimini hafta sonuna kadar yaklaşık yüzde 60 oranında azaltacağı tahmin ediliyordu.

Norveçli bakan: Müdahale etmekten başka seçeneğim yok

Persen, "Anlaşmazlık, tüm Avrupa için bu kadar büyük sosyal sonuçlara yol açabiliyorken, buna müdahale etmekten başka seçeneğim yok. Gaz üretiminin bu kadar durmasına izin vermek doğru değil." dedi.

İşçiler, hafta boyunca petrol ve gaz sahalarındaki kesintileri tırmandıracakları yönünde uyarıda bulunmuştu.