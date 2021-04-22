Norveç Merkez Bankası, dijital para teknolojisini testte hazırlanıyor

Norveç Merkez Bankası, dijital para birimi için teknik çözümleri test edeceğini duyurdu.

Dijital paraların ekonomi dünyasına girmesi ile birlikte ülkelerin merkez bankaları da bu para birimini denetleyebilmek ve daha efektif hale getirebilmek için girişimlere başladı.

DİJİTAL PARA BİRİMİ ÇEŞİTLE TESTLER YAPACAK

Bankadan yapılan açıklamada, 4 yıllık bir araştırmanın ardından Norveç Merkez Bankası'nın gelecek 2 yılda dijital para birimi (CBDC) için çeşitli teknik çözümleri test edeceği belirtildi.

Norveç Merkez Bankası Başkanı Oeystein Olsen, konuya ilişkin değerlendirmesinde, dijital paranın ödemelerde bir dizi özellik sağlayabileceğini belirterek, "Dijital para birimi oluşturmanın uygun olup olmadığına karar verebilmemiz için ek bilgi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Dünyanın dört bir yanında merkez bankaları, ulusal para birimlerinin dijital versiyonlarını piyasaya sürmelerinin gerekip gerekmediği konusunu araştırırken, Uluslararası Ödemeler Bankası'na (BIS) göre, dünyada en az 52 ülke, kendi dijital para birimini geliştirmek için çalışmalar yapıyor.

ÇİN, DİJİTAL PARALARDA ÖNDE

Uzmanlar, Çin'in dijital paranın oluşturulması konusunda diğer ülkelere göre önde olduğunu belirtiyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın da (ECB) bu yılın ortasında dijital euro konusunda resmi bir proje başlatılıp başlatılmayacağına karar vermesi bekleniyor.

İLK KULLANAN MERKEZ BANKASI: BAHAMALAR

Bu arada, Bahamalar, dijital parasını 2020'de "kum doları" olarak sunan ilk merkez bankası olmuştu.