Norveç Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan artırdı

Norveç Merkez Bankası, salgın sonrasında 25 baz puanlık bir oranda ilk defa faiz artırımına giderken, aralıkta da faiz artırımı yapılabileceğini açıkladı.

Norveç Merkez Bankası, beklentilere paralel olarak politika faizini yükseltti ve daha fazla faiz artırımı yapılacağını açıkladı.

Norveç, böylece pandemi döneminde devreye alınan acil durum seviyesindeki borçlanma maliyetlerini sona erdiren ülkeler arasına katıldı.

POLİTİKA FAİZİ 0'DAN 0,25'E ÇIKTI

Norges Bank'ın para politikası komitesi, Reuters anketine katılan analistlerin tahminlerine paralel olarak ve merkez bankasının planına uygun olarak, politika faizini sıfır olan rekor düşük seviyeden yüzde 0.25'e yükseltti.

Norges Bank Başkanı Oeystein Olsen yaptığı açıklamada, "Komitenin mevcut görünüm ve risk dengesi değerlendirmesine dayanarak, politika faizi büyük olasılıkla aralık ayında daha da artırılacak." dedi.

Para politikası komitesi, politika faizinin 2022'nin sonuna kadar dört kez daha artırılarak yüzde 1.25'e çıkarılacağını açıkladı.

PARA BİRİMİ GERİLEDİ

Açıklamadan önce 10.1031 seviyesinde bulunan euro/Norveç kronu kuru, 10.0786'ya geriledi.