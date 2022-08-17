Norveç Varlık Fonu 174 milyar dolar zarar etti

Norveç Varlık Fonu 174 milyar dolar zarar etti

Dünyanın en büyük devlet varlık fonlarından Norveç Varlık Fonu'nun, yılın ilk yarısında "rekor" olarak tanımlanan bir rakama ulaşan 174 milyar dolar zarar ettiği açıklandı.

Piyasaların artan faiz oranları, yüksek enflasyon ve Rusya-Ukrayna savaşına odaklandığını Norveç Varlık Fonu, 2022 yılının ilk 6 aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, fon, bu yılın ilk yarısında yüzde 14,4 zarar etti.

Norveç Varlık Fonu'nun bu dönemdeki kaybı 1,68 trilyon Norveç Kronu (174 milyar dolar) olarak belirlendi.

Fonun 26 yıllık tarihinin 6 aylık dönemlerindeki en yüksek zararı

Böylece, fon, 26 yıllık tarihinin 6 aylık dönemlerindeki en yüksek zararını açıkladı.

Varlık fonunun öz sermaye yatırımlarındaki kaybı yüzde 17, sabit getirili yatırımlarındaki kaybı yüzde 9,3, yenilenebilir enerji altyapısı yatırımlarındaki kaybı yüzde 13,3 oldu.

Haziran ayı sonu itibarıyla fonun toplam değeri 11,6 trilyon kron (1,2 trilyon dolar) seviyesinde gerçekleşti.

Fonun büyük bölümü hisse senetlerinden oluşuyor

Fonun yüzde 68,5'ini hisse senetleri, yüzde 28,3'ünü sabit getirili yatırımlar, yüzde 3'ünü gayrimenkul ve yüzde 0,1'ini yenilenebilir enerji altyapı yatırımları oluşturdu.

Teknoloji hisseleri zararda

Fonun Yatırım Yönetimi Başkanı Nicolai Tangen, "Öz sermaye yatırımları yüzde 17'ye varan düşüş yaşadı. Özellikle teknoloji hisseleri yüzde 28'lik kayıpla kötü performans gösterdi." ifadesini kullandı.

Norveç Varlık Fonu'nun özellikleri