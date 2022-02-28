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    Norveçli enerji şirketi Rusya'daki ortak girişimlerinden çıkıyor

    Enerji şirketi Equinor, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş nedeni ile ülke ile ticari bağlarını kopartan adımlar attı.
    • AA
    • 28.02.2022 - 11:29
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    Norveçli enerji şirketi Rusya'daki ortak girişimlerinden çıkıyor

    Norveç merkezli enerji şirketi Equinor, Rusya'daki ortak girişimlerden çıkmaya başlayacağını ve ülkedeki yeni yatırımları durdurduğunu açıkladı.

    Equinor, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından BP'den sonra ülkedeki projelerden çıkma kararı alan ikinci şirket oldu.

    Equinor'dan yapılan açıklamada, Equinor'un Rusya'da 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiği ve 2012'den beri Rus petrol şirketi Rosneft ile iş birliği anlaşması olduğu belirtildi.

    ORTAK GİRİŞİMDEN ÇIKILACAK

    Norveç, Avrupa Birliği ve ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlarla uyumlu hareket eden şirketin Rusya'daki ortak girişimlerden çıkmaya başlayacağı ve ülkedeki yeni yatırımları durdurduğu bildirildi.

    Açıklamada, Equinor'un Rusya'da 2021 sonu itibarıyla 1,2 milyar dolar değerinde cari varlığı olduğu ve ortak girişimlerden çıkış kararının varlıklarda değer kaybına yol açmasının beklendiği ve şirketin faaliyetlerini ilgilendiren yeni yaptırımlarla uyumlu hareket etmeye devam edileceği kaydedildi.

    enerji

    "RUSYA'NIN UKRAYNA'YA SALDIRISINDAN RAHATSIZLIK DUYULUYOR"

    Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Equinor Başkanı Anders Opedal, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından derin rahatsızlık duyduklarını belirterek, "Mevcut durumda pozisyonumuzun savunulamaz olduğunu düşünüyoruz. Rus iş dünyasındaki yeni yatırımlarımızı durduracağız ve kendi değerlerimizle uyumlu şekilde ülkedeki ortak girişimlerden çıkacağız. Bu zor durumda ilk önceliğimiz insanlarımızı güvenliği." ifadelerini kullandı.

    İNSANİ YARDIM ÇABALARINA FON SAĞLAYACAK

    Şirket, ayrıca bu hafta bölgedeki insani yardım çabalarına fon sağlamaya katkıda bulunma taahhüdünü açıklayacak.


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