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    Norveç'te enerji sektörü çalışanlarının grevi fiyatları etkiledi

    İskandinav ülkesindeki çalışanlar, enflasyon karşısında ücret artışı talebiyle greve gitmeye karar verdi. Bu durum, petrolde fiyat hareketliliğini beraberinde getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2022 - 10:30
    • Güncelleme : 05.07.2022 - 10:38
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    Norveç'te enerji sektörü çalışanlarının grevi fiyatları etkiledi

    Brent petrolün varil fiyatı, 113 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

    120 dolarlardan 110 dolar düzeylerine gerileme gerçekleşse de yükseliş devam ediyor.

    Batı Avrupa'nın en büyük petrol ve gaz üreticisi

    Fiyattaki yükseliş, Batı Avrupa'nın en büyük petrol ve gaz üreticisi Norveç'te işçilerin grev kararı almasının ardından yaşandı.

    Norveç, Avrupa Birliği ve İngiltere'nin doğalgaz talebinin yüzde 20 ila yüzde 25'ini karşılıyor.

    Ücret artışı talebiyle grev başladı

    Yükselen enflasyon karşısında ücret artışlarına ilişkin taleplerle birlikte bugün başlayan grevin, çarşamba gününden itibaren Norveç'in gaz üretimini yüzde 13 oranında azaltması bekleniyor.

    Kuzey Denizi'nde üç alan kapatılıyor

    İskandinav ülkesindeki grev kararının, Avrupa'nın halihazırda Rusya kaynaklı yaşadığı doğalgaz krizini derinleştirebilir.

    Enerji şirketi Equinor, Kuzey Denizi'nde grev sonucu üç alanı kapatmaya başladı.

    Norveç te enerji sektörü çalışanlarının grevi fiyatları etkiledi #1

    Bakanlıktan müdahale sinyali

    Reuters'ın haberine göre, Norveç Çalışma Bakanlığı, işçi ve işveren arasındaki anlaşmazlığı "yakından" izliyor.

    Bakanlık, istisnai durumlar oluşması halinde grevi durdurmak için müdahale edebileceğinin sinyalini verdi.

    Norveç te enerji sektörü çalışanlarının grevi fiyatları etkiledi #2

    Petrol üretimi azaltılacak

    Bugün, petrol ve gaz üretimi günlük 89 bin varil petrol eşdeğeri azaltılacak. Grevin, çarşamba günü, ülkenin gaz üretimindeki kesintiyi günde toplam 292 bin varil petrol eşdeğerine kadar derinleştireceği belirtiliyor.

    "Bu gerginliğin sonuçları henüz net değil." diyen Equinor'un açıklamasına göre, çarşamba gününden itibaren petrol üretimi günde 130 bin varil azaltılacak.

    Bu miktar, Norveç'in gerçekleştirdiği üretiminin yaklaşık yüzde 6,5'ine tekabül ediyor.


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