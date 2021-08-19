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- Noterlerde güvenli ödeme sistemi ile 921 milyon liralık işlem yapıldı
Noterlerde güvenli ödeme sistemi ile 921 milyon liralık işlem yapıldı
- AA
- 19.08.2021 - 12:03
- Güncelleme : 19.08.2021 - 12:23
Noterlerde alım-satım yapılırken iki taraf da ödeme konusunda tedirginlik yaşıyordu. Ödemesini almadan taşıtının devrini yapmak istemeyen olduğu gibi, ödemesini yapıp da aracın devrini alamayacağından çekinenlerin imdadına "güvenli ödeme sistemi" yetişti. Şimdi işleme konu olan para bu havuzda duruyor, işlem sonunda muhatabının hesabına gönderiliyor.
SİSTEM 1.763 NOTERLİKTE UYGULANIYOR
Noterliklerde ödemeye dayalı sözleşmelerdeki aksaklıkların veya dolandırıcılık olaylarının önüne geçilmesini sağlayan güvenli ödeme sistemi, 1.763 noterlikte uygulanıyor.
İŞLEM HACMİ 921 MİLYON LİRAYA ULAŞTI
Adalet Bakanlığı, 3 Şubat 2020'de noterlerde uygulamaya konulan güvenli ödeme sistemiyle yapılan işlemlerin hacminin, 921 milyon liraya ulaştığını bildirdi.
NOTERLİK İŞLEMLERİNDE ÜCRETLERİN KREDİ KARTI İLE ÖDENMESİ SÜRÜYOR
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 3 Şubat 2020'de uygulamaya konulan "Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi ve Noter Ücretlerinin Kredi Kartı ile Ödenmesi" uygulamasının sürdüğü belirtildi.