Noterlerdeki güvenli ödeme sisteminin kapsamı genişletiliyor

Noterlerde ikinci el araç alım satımında kullanılan güvenli ödeme sisteminin kapsamının genişletilmesi hedefleniyor.

Noterlik Kanunu, 5 Mayıs 1972'de kabul edildi. Böylelikle meslekle ilgili kurumsallaşma sağlandı ve Türkiye Noterler Birliği kuruldu.

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, kanunun kabul edildiği 5 Mayıs'ın Noterler Günü olarak kutlandığını ancak koronavirüs salgını nedeniyle 2 yıldır etkinlik düzenleyemediklerini dile getirdi.

Cin, noterlerin Adalet Bakanlığına bağlı çalıştığını, atama ve denetim işlerinin de bakanlıkça yapıldığına dikkati çekti.

NÖBET SİSTEMİNE GEÇİLDİ

Salgın döneminde noterliklerde nöbet sitemi ve e-Randevu uygulamalarının hayata geçirildiğini belirten Cin, "Yoğunluk yaratmayacak tedbirler aldık. Nöbet sistemini getirmek suretiyle noterlerimizin her gün yoğunluğa maruz kalmasını önlemiş olduk. Hem de vatandaşımızın kamu hizmetinden mahrumiyetini önlemiş olduk." şeklinde bilgi verdi.

GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİNİN GENİŞLETİLMESİ HEDEFLENİYOR

İkinci el araç alım satımında kullanılan güvenli ödeme sisteminden bahseden Cin, "Zamanla para transferi gerektiren tüm işlemlere güvenli ödeme sistemini uygulamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Vatandaşlara güvenli ödeme sistemini kullanmaları tavsiyesinde bulunan Cin, bu sistemi kullananların üzerinde yüklü miktarda para bulundurma, eksik ve sahte para alışverişi tartışmaları ile çeşitli yollarla yapılan dolandırıcılığın önüne geçildiğine işaret etti.

GÜVENLİ ÖDEMENİN MALİYETİ 15-20 LİRA ARASINDA

Güvenli ödeme ücretinin 15 ila 20 lira arasında olduğuna dikkati çeken Cin, sisteme entegre olan şirket ve bankalar aracılığıyla alım satım işlemi sırasında emanete alınan paranın işlem tamamlanmasıyla karşı tarafın hesabına aktarıldığını, işlem tamamlanmadan paraya müdahale edilememesinin daha önce yaşanan bazı olumsuzlukların önüne geçtiğini vurguladı.

NOTERDE ÖDEMELERİN YÜZDE 30'UNDAN FAZLASI KREDİ KARTIYLA YAPILIYOR

Cin, noterliklerde kredi kartıyla ödeme uygulamasıyla daha önce yaşanan bazı zorlukların giderildiğini, isteyen vatandaşların nakit, isteyenlerin de kartla ödeme yapabildiğini söyledi. Noterlerde kredi kartıyla ödeme yapılabilmesinden vatandaşların büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Cin, "Ödemelerin yüzde 30'u belki 30'undan fazlası kredi kartıyla yapılmaya başlanmış durumda." diye konuştu.