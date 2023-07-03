Noterlerin taşınmaz mesaisi yarın başlayacak Noterler önce otomobil satışlarında sorumluluk almış sonra hafta sonu nöbetçi bulundurmaya başlamıştı. Şimdi ise yarından itibaren taşınmaz satışında aktif olacak.

AA

Taşınmaz satış sözleşmelerinin tapu müdürlüklerinin yanı sıra noterliklerde de yapılmasına yönelik uygulama ülke genelinde yarın başlayacak.

Bu uygulama ile taşınmaz satışında yaşanan yoğunluğun azaltılması amaçlanıyor.

Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği, arsa, tarla, konut, iş yeri gibi tüm taşınmaz satışlarının noterliklerde yapılması için hazırlıklarını tamamladı.

Uygulamaya yarın başlanacak

Yeni uygulama yarın ülke genelinde başlayacak.

İlk uygulamayı Adalet Bakanı yapacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, uygulamayı Ankara'daki bir noterlikte başlatarak ilk işlemi yapacak.

Alım-satım için vatandaşın izleyeceği yol

Taşınmazını satmak isteyen kişi, Türkiye Noterler Birliği'nin internet sitesindeki e-Başvuru sistemi üzerinden işlem yapmak istediği noterliği seçerek başvuruda bulunacak.

Taşınmazın hak sahibi olup olunmadığı kontrol edilecek

Noterlik tarafından, başvuranın taşınmazın hak sahibi olduğunun tespitinin ardından başvuru kabul edilerek işlem başlatılacak.

Tapu kayıtları incelenecek

Başvurunun kabulüyle noter tarafından taşınmazla ilgili tapu kayıtları incelenecek, satış yapmaya engel durum olup olmadığı kontrol edilecek.

Harç ve tapu döner sermaye hizmet bedeli ödeme mesajı gidecek

Taşınmazın satışına engel durum bulunmadığının belirlenmesiyle gerekli harç ve tapu döner sermaye hizmet bedelinin ödenmesi için ilgililerin cep telefonlarına mesaj gönderilecek.

Taraflar noterliğe davet edilecek

Harç ve masrafların ödenmesinin ardından taraflar düzenlenen taşınmaz satış sözleşmesini imzalamak üzere noterliğe davet edilecek.

Sözleşmeler noter huzurunda imzalanacak

Sözleşmeler noter huzurunda alıcı ve satıcı tarafından imzalanacak. İmzalanan sözleşmeler sisteme kaydedilecek.

Sözleşme ilgili birime gönderilecek

Bunun ardından da sözleşmelerin Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemine elektronik ortamda gönderilmesiyle taşınmaz, tapu kütüğüne tescil edilecek.

Devrin ardından tapu ve belgelerin teslimatı yapılacak

Taşınmazın devri gerçekleştikten sonra düzenlenecek tapu ve diğer belgeler noter tarafından teslim edilecek.

İşlemlerin kısa ve hızlı olması amaçlanıyor

Adalet Bakanı Tunç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yeni uygulamanın tapu müdürlüklerindeki yoğunluğu azaltacağını, vatandaşların işlemlerini daha kısa ve hızlı sürede tamamlamasını sağlayacağını belirtmişti.

Satış işlemi hafta sonu da yapılabilecek

Bakan Tunç, nöbetçi noterlik uygulaması kapsamında taşınmaz satış sözleşmelerinin hafta sonu da yapılabileceğini bildirmişti.