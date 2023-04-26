Nüfus yaşlandıkça çalışanlar için rekabet de artıyor Dünya Bankası, dünya nüfusunun artmasının istihdama olası yansımasını ortaya koydu.

AA

Dünya Bankası, nüfusun dünya genelinde benzeri görülmemiş bir hızda yaşlandığını tespit etti.

Buna göre de zengin ve orta gelirli ülkelerde nüfus yaşlandıkça çalışanlar için rekabetin arttıyor ve gençler göçe zorlanıyor.

Banka, "Dünya Kalkınma Raporu 2023: Göçmenler, Mülteciler ve Toplumlar" raporunu yayınladı.

Dünya Bankası yayınladığı raporda, göçün doğru politikalarla yönlendirilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

"Dünya göçe giderek daha fazla bağımlı oluyor"

Raporda, dünyanın dört bir yanında nüfusun benzeri görülmemiş bir hızda yaşlandığı ve bunun birçok ülkeyi uzun vadeli büyüme potansiyellerini gerçekleştirmek için göçe giderek daha fazla bağımlı hale getirdiği kaydedildi.

"Daha iyi göç politikaları gerekiyor"

Bu eğilimin göçün ekonomiler ve insanlar için daha iyi hale getirilmesi için eşsiz bir fırsat olduğu belirtilen raporda, daha iyi göç politikalarının tüm ülkelerde refahın artırılmasına yardımcı olabileceği aktarıldı.

Raporda, zengin ülkeler ve artan sayıda orta gelirli ülkenin azalan nüfusla karşı karşıya olduğu, bunun çalışanlar için küresel rekabeti yoğunlaştırdığı hatırlatıldı.

Ülkelerin üzerinde genç insanlar için daha fazla istihdam yaratma baskısı oluştu

Çoğu düşük gelirli ülkenin ise hızlı nüfus artışı yaşamasının beklendiğine işaret edilen raporda, bu durumun söz konusu ülkeleri genç insanlar için daha fazla istihdam yaratma baskısı altına soktuğu ifade edildi.

Dünya nüfusunun yüzde 2,5'i vatandaşı olduğu ülkenin dışında yaşıyor

Raporda, gelecek yıllarda çalışma çağındaki yetişkinlerin payının birçok ülkede keskin bir şekilde düşeceğine dikkat çekilerek, Meksika, Tayland, Tunus ve Türkiye gibi ülkelerin nüfusları artık artmadığı için yakında daha fazla yabancı işçiye ihtiyaç duyabileceği ifade edildi.

Raporda mülteci sayısının ise son 10 yılda neredeyse 3 katına çıktığı bildirildi.

Raporda, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 2,5'nin, yani 37 milyon mülteci, dahil 184 milyon kişinin, halihazırda vatandaşı oldukları ülkenin dışında yaşadığı belirtilerek, yüzde 43'ünün gelişmekte olan ülkelerde yaşadığı aktarıldı.