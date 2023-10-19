Nükleer faaliyetler için sorumluluk sigortası zorunluluğu getirildi Nükleer tesis işleten tüzel kişiler, nükleer faaliyetlere yönelik yetkilendirme almadan önce sorumluluk sigortası yaptıracaklar. Sigorta yaptırmayana yaptırım getirildi.

AA

Nükleer Düzenleme Kurumu ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunca hazırlanan "Nükleer Risklere İlişkin Sorumluluk Sigortasına ve Teminatına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, nükleer tesis işleten tüzel kişinin nükleer hadiselerden kaynaklanan nükleer zararlara ilişkin hukuki sorumlulukları kapsamında yaptırmaları gereken sigortaya veya göstermeleri gereken teminata ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Sigorta yaptırma veya teminat gösterme yükümlülüğü yerine getirilmeden nükleer faaliyetin yürütülmesi halinde yaptırım uygulanacak.

Tesis açılmadan 30 gün önce sigorta yapılacak

Yönetmelik kapsamında, nükleer tesis işleten kişi, Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından faaliyetine ilişkin yetkilendirme yapılmadan önce, nükleer maddenin taşınmasına ilişkin izin verilmeden önce ve transit geçişin gerçekleşmesinden 30 gün önce nükleer tesis için sigorta yaptırmak veya teminat göstermek zorunda olacak.

Tesisler için teminatlar 70 milyon euro-700 milyon euro arasında

İşleten tarafından sunulan sigorta bedeli veya teminat tutarı, termal gücü 10 megavatın üzerinde olan nükleer reaktörler ile Kurum tarafından nükleer tesis işletmek için verilecek lisans öncesi yapılacak değerlendirme ile belirlenecek diğer nükleer tesisler için 700 milyon euro, bu kapsama girmeyen nükleer tesisler için 70 milyon euro ile sınırlı tutuldu.

Nükleer maddelerin taşınması için 80 milyon euroluk sigorta

Sigorta bedeli veya teminat tutarı, nükleer maddelerin taşınması için 80 milyon euro ve nükleer maddelerin transit geçişlerinde 80 milyon euro ile sınırlı olacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)