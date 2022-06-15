Alım gücünün düşmesi gerekçesi ile asgari ücrete zam beklentisinin arttığı bir ortamda AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan, asgari ücret açıklaması geldi.

Asgari ücrete yılda bir kez zam yapılıyor. Ancak enflasyonun yüzde 70'li seviyelere çıkması ile birlikte vatandaşın alım gücü düşünce, bu ücrete ikinci kez zam yapılması gündeme gelmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da temmuz ayında maaş iyileştirmesi yapılacağına dair bilgi paylaşmıştı.

"Asgari ücrete ikinci zam için çalışmalar sürüyor"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, asgari ücret ile ilgili çalışmaların yapıldığını dile getirdi.

"Temmuzda sabit gelirlinin alım gücünü artıracak bir dokunuş yapılacak"

Numan Kurtulmuş, ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulunarak,

temmuz zammı ile ilgili olarak, "Çalışmalar yapılıyor, inşallah temmuz ayıyla birlikte sabit gelirlinin alım gücünü artıracak bir dokunuş yapılacaktır." dedi.

"Her türlü tedbiri alıyoruz"

GRT Haber’de gazeteci Ercan Gürses’in sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Döviz fiyatlarının oynaklığının bütün vatandaşlarımızı etkileyen kısmı hayat pahalılığıdır. Çarşıda, pazarda aldığımız ürünlerin pahalı olmasıdır. Bir taraftan burada oynaklıkları ortadan kaldırıp düzeni sağlamak diğer taraftan da vatandaşlarımızın alım gücünün olumsuz etkilenmemesi için her türlü tedbiri almaktayız.

Asgari ücrette yılbaşında olağanüstü artış yaşanması, vergilerden vazgeçilip vatandaşlara doğrudan destek verilmesi, bütün bunlar alım gücünü artıracak hamlelerdi.



Temmuz ayında emeklilerimizin, çalışanlarımızın gelirlerinin artırılması, asgari ücretle ilgili çalışmalar bakanlığımızın önündedir. Çalışmalar yapılıyor, inşallah temmuz ayıyla birlikte sabit gelirlinin alım gücünü artıracak bir dokunuş yapılacaktır.





"Geniş bir kitleyi ilgilendirecek ücretlerde iyileşme temmuz ayında geliyor"

Vatandaşımızın enflasyonun altında ezilmemesini sağlayacak bir destek ortaya konulacaktır. Bakanlığımız bütün ayrıntılarını çalışıyor. Geniş bir kitleyi ilgilendirecek ücretlerde iyileşme temmuz ayında yapılacak." dedi.

"Hükümet tedbir almakta kararlı"

Kurtulmuş, sözlerini "Vatandaşımızın şunu bilmesini isteriz eldeki imkanlar neyse maksimumunu kullanıp en geniş kitlenin alım gücünü artıracak tedbirleri hükümet almakta kararlı." diyerek sonlandırdı.