Numan Kurtulmuş'a ekonomi durum soruldu

Numan Kurtulmuş, vatandaşların ekonomik sorunlara kızsa da çözüm olarak AK Parti'yi gördüklerini söyledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN Türk canlı yayınında Dicle Canova'nın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin bu ekonomi politikasıyla başarıya ulaşacağını ifade eden Numan Kurtulmuş, spekülatif hareketlerin takip edilmesi gerektiğini söyledi.

"İNSANLARIMIZ KIZIYOR AMA ÇÖZÜM İÇİN AK PARTİ'DEN BAŞKASINI GÖRMÜYOR"

"Bu ekonomik tablo, partiyi olumsuz etkiliyor mu?" sorusuna yanıt veren Numan Kurtulmuş, "Toplumun farklı kesimlerine temas ediyoruz. Uzun uzun dinliyoruz.. İnsanlarımız eleştiriyor, kızıyor, bağırıyor, çağırıyor belki yeri geldiği zaman.. Ama diyor ki; yine bu sorunları çözecek AK Parti'den başka, Tayyip Erdoğan'dan başka bir ihtimal görünmüyor diyor. Bu bizim için hem büyük bir avantaj hem de çok büyük bir sorumluluk." dedi.

Ekonomik sorunlar Numan Kurtulmuş'a soruldu VİDEO

EKONOMİK GELİŞMELER ANKETLERE YANSIYOR MU

Bunun üzerine Dicle Canova, "Anketlere yansıyor mu?" diye sordu.

Kurtulmuş, "Vatandaşımızın bu anlamdaki tercihlerine yansıdığını zannetmiyorum. Sahadaki karşılaştığım budur; eleştirse de çözümü buradan bekliyor." dedi.