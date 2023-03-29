Nurdağı'nda esnafa çelikten çarşı yapılıyor Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde içinde sosyal alanların da olduğu çelikten bir çarşı inşa ediliyor. 18 blok ve 163 dükkandan oluşan çarşının 45 günde tamamlanması bekleniyor.

AA

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin yıkıcı sonuçları konutlarla birlikte iş yerlerini de vurdu.

KOBİ'lerden küçük esnaflara kadar iş yerlerini kaybeden depremzedeler, geçimlerini sağlamak için tekrar iş dünyasına dönmek istiyor.

"Çelikten çarşı"

Bu amaç doğrultusunda aynı anda pek çok faaliyet gösterilirken Nurdağı'nda depremzede esnaf için "çelikten çarşı" yapılıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depreme dayanıklı çelik konstrüksiyon çarşı oluşturuluyor.

18 blok

Depremlerden en çok etkilenen yerlerden Nurdağı'nda yapımına başlanan çarşı, 18 bloktan oluşacak.

163 dükkan

İçinde 163 dükkan bulunacak çarşıda fırın, market, pastane, lokanta gibi işletmeler yer alacak.

25 ve 100 metrekarelik dükkanlar

Proje sorumlusu inşaat mühendisi Arda Ceneviz, 25 ve 100 metrekarelik dükkanlardan oluşan çarşının yapımının sürdüğünü söyledi.

40 duşluk kadın ve erkeklerin ihtiyacının karşılanacağı hamam

Çarşıda insanların günlük ihtiyaçlarının karşılanacağı iş yerleri bulunacağını belirten Ceneviz, "Ayrıca kıraathane, kütüphane ile insanların gezebileceği yerler yapılıyor. 40 duşluk kadın ve erkeklerin ihtiyacının karşılanacağı hamam da yapılıyor. Bunların hepsi çelikten." dedi.

Çarşı 45 günde tamamlanacak

Çalışmaların yüzde 50'sinin tamamlandığını, zemin betonunun ise birkaç güne tamamen döküleceğini dile getiren Ceneviz, çarşıyı 45 gün içinde tamamlayıp teslim edeceklerini kaydetti.

Çevre düzenlemesi yapılacak

Dükkanların yapımı tamamlandıktan sonra ilgili kurumlarca çevre düzenlemesinin yapılarak vatandaşın hizmetine sunulacağını belirten Ceneviz, diğer çalışmaların tamamlanmasıyla çarşının hizmete girmesinin 2,5-3 ayı bulacağını sözlerine ekledi.