Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, HaberTürk’te soruları yanıtladı. Nebati, Mayıs 2023'te tek haneli enflasyona inileceğini aktardı.

HaberTürk'ün canlı yayınında Barış Esen ve Zeliha Saraç'ın sorularını yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ''Kur korumalı mevduatta günde ortalama 10 milyar liralık giriş oldu.'' dedi.

Konuk olduğu programda ekonominin geldiği son noktayı aktaran Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "20 Aralık tarihe geçen bir gün oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedbirler paketeni açıkladı ve etkisini hemen gösterdi. Kur korumalı mevduat hesabı başlayınca Türkiye’de talep oluştu. 380 milyar liralık Türk Lirası girişi oldu. Kur korumalı mevduatta dövizden dönüşlerin payı yüzde 49'a yükseldi.

"KURDAN ETKİLENİYORUZ"

Bizdeki enflasyon çok açık kurdan etkileniyoruz. Kurdaki herhangi bir değişim direkt fiyatlara yansıyor. Böyle bir psikoloji var, bunu kabul etmemiz lazım. 20 Aralık akşamına kadar döviz kurlarındaki hesap bir sonraki adıma göre yapıldı." dedi.





"DÜNYADA ENFLASYON YÜKSEK"

Nebati, Türkiye'de enflasyon içeriden ve dışarıdan kaynaklandığını, emtiadaki fiyat yüksekliği ve ulaşımdaki fiyat artışının enflasyonun yükselmesindeki önemini vurguladı. Bakan Nebati, 1973'de enflasyonda benzer bir enflasyon sorunu yaşadığını anlattı.

Nureddin Nebati: Enflasyon Mayıs 2023'te tek haneye inecek VİDEO

"ENFLASYONDA TEK RAKAMA GELİNECEK"

Bakan Nebati, enflasyonun üzerimizde bir yük olduğunu vurgulayarak, köpük enflasyonun da bulunduğunu aktararak "Yaza doğru yükü atacağız. Mayıs 2023'te tek haneli enflasyona ineceğiz. Seçime de tek rakamla gireceğiz." dedi.

"YARIN BİR PAKET AÇIKLANACAK"

Yarın bir paketin açıklanacağını ve yastık altındaki altınla ilgili projelerinin aktarılacağını vurgulayaran Bakan Nebati, "Paketlerde çeşitli enstrumanlar var, yatırımcı bundan sonrası da var mı diye düşünmesin, ihtiyaç olursa yenilerini de sisteme sokarız." dedi

"ALTINA DEĞER VEREN TOPLUMUZ"

"Biz altına önem veren bir toplumuz." diyerek söylerini sürdüren Nebati, kuyumcuların akredite edileceği, kuyumcular, Darphane ve bankalarla geniş bir şekilde isteme girileceğini vurguladı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen temaslarla ilgili soruları da yanıtlayan Bakan Nebati, altın projesi ile ilgili Türk toplumunun altını çok farklı bir yere koyduğunu anlatmak için bir örnek vererek; İngilizlerin düğüne giderken akıllarına altın takmak gelmeyeceğini ancak bizim toplumumuzda algının farklı olduğunu anlattı.

"BU MODELDEN GERİ DÖNÜŞ YOK"

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ortodoks ve heterodoks politika seçimi ile ilgili olarak da geri dönüşü olacak mı şeklindeki soruya "Bu modelden geri dönüş yok." cevabını verdi.

Bakan Nebati "Sistemin sonunda 25 milyar dolar beklentimiz var. Enflasyon yıl sonunda 24 olacak, yüzde 5 büyüme üzerine bir enflasyon hedefimiz var. Dengeli büyüyeceğiz. Genç nüfusumuz 13 milyar. Türkiye çok iştahlı. Yurt dışından turist kısıtlaması varken de esnafta bir canlılık vardı. Aynı zamanda yurt dışında bir hareketlilik yoktu. Her türlü olasılığı düşünüyoruz. Her duruma karşı bir acil durum planı var. Şu anda dolar stabil gidiyor. Piyasa oturdu. Oynaklık en az seviyede. Yüzde 5 büyüme hedefimiz var. Ama bunu dengeli bir büyüme olarak ele alacağız." diyerek öngörülerini sıralandırdı.

Yarın açıklanacak destek paketi içinde Londra’ya da bir selamın olacağını belirten Nebati, konunun içeriği ile ilgili bir açıklama yapmadı.