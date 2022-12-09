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Nureddin Nebati: 2 bin Gelir Uzman Yardımcısı alımı yapılacak

Nureddin Nebati: 2 bin Gelir Uzman Yardımcısı alımı yapılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, yeni kadrolarda alım yapılması ile ilgili bir müjde paylaştı.