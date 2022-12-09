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- Nureddin Nebati: 2 bin Gelir Uzman Yardımcısı alımı yapılacak
Nureddin Nebati: 2 bin Gelir Uzman Yardımcısı alımı yapılacak
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, yeni kadrolarda alım yapılması ile ilgili bir müjde paylaştı.
- Haber Merkezi
- 09.12.2022 - 14:31
- Güncelleme : 09.12.2022 - 15:57
Türkiye için ekonomide yeni hedefler çizilirken aynı zamanda bu çalışmalara yön verecek kadrolara da gereksinim doğuyor.
2023 yılı Şubat ayında 2 bin kadronun müjdesi verildi
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,Twitter üzerinden paylaştığı mesajında "Cumhuriyetimizin 100. yılına girerken ülkemizin ekonomideki hedeflerini başarıya ulaştıracak yeni çalışma arkadaşlarımız için yeni kadroları duyurmak istiyoruz." dedi.
2023 yılı Şubat ayında
Bakan Nebati, Bu kapsamda, 2023 yılı Şubat ayında Gelir Uzman Yardımcısı alımının yapılacağı 2 bin kadronun müjdesini verdi.