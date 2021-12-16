Nureddin Nebati, 2022 asgari ücreti değerlendirdi

TBMM'de bütçe görüşmelerinde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeni asgari ücreti 2003 yılıyla kıyasladı.

Yapılan görüşmelerin ardından 2022 yılı asgari ücret, bugün açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretin 4 bin 253 lira olduğunu açıkladı.

2003 YILIYLA KIYASLAMA YAPTI

TBMM'de bütçe görüşmelerinde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, asgari ücreti değerlendirdi.

Bakan Nebati, yapılan zam sonrası 2003 yılı asgari ücret ile kıyaslama yaptı:

"YÜZDE 50,5 NET ARTIŞ YAPTIK"

“Asgari ücrette bir önceki yıla göre yüzde 50.5 net artış yaptık. Asgari ücretin işverene maliyetini yüzde 39.9 arttırdık. Asgari ücret 4 bin 253.40 liraya çıktı. Asgari ücret 2002-2022 arasında 24.4 kat artarken, enflasyon 6.4 kat arttı. Enflasyon yüzde 538 artarken, asgari ücret yüzde 2 bin 438 arttı. Asgari ücret 2003 yılında 203 kilogram ekmek alırken, bugün 361 kilogram ekmek alabilir.

"2003'TE 124 LİTRE BENZİN ALINIRKEN, 2022'DE 489 LİTRE ALINACAK"



Yılbaşından itibaren 468 kilogram ekmek alabilir. 2003 yılında asgari ücret ile 23 kilogram dana eti alırken, 2021 yılında 46 kilogram, 2022’de bu artışla 62 kilogram dana eti alacak. 2003’te 57 kg beyaz peynir alabilirken 2021 yılında 93 kilogram beyaz peynir, 2022 yılında 129 kilogram beyaz peynir alacak. 2003 yılında bin 447 kilovatsaat elektrik alabilirken, 20221 yılında 3 bin 317 kilovatsaat elektrik alabiliyor, önümüzdeki ay alacağı artışla 4 bin 637 kilovatsaat elektrik alabilecek.

2003 yılında 614 metreküp doğalgaz alabilirken, bugün 351 metreküp doğalgaz, bin 883 metreküp doğalgaz alabilecek. 2003 yılında 11 tüp alınırken, 2021 yılında 22 adet tüp, 2022 yılında alacağı artışla 24 adet tüp alabilecek. 2003 yılında 124 litre benzin alabilirken, 2021 yılında 368 litre, 2022’de 489 litre benzin, motorin alabilecektir. 2003 yılında Asgari ücretle 226 litre LPG alınabilirken, şu anda 646 litre, önümüzdeki ayda aynı şekilde artış söz konusu olacak”

Nureddin Nebati, 2022 asgari ücreti değerlendirdi VİDEO