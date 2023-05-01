Nureddin Nebati: 2022 yılında 90 milyar liranın üzerinde gelir ve damga vergisinden vazgeçildi Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, seçim propagandası yaparken asgari ücretten vergi alınmayacağını vaat etmişti. Uygulamada olan bu vaatle ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, sosyal medya hesabından bir yanıt geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim vaatlerinin bir kısmı halihazırda uygulamada olan faaliyet ve kararlardan oluşunca, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de bu konuda açıklama yapmaya devam ediyor.

Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu kez de Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun "asgari ücretten vergi alınmayacağına" ilişkin açıklamalarına yanıt verdi.

Nebati, geçen yılın başından bu yana asgari ücretten vergi alınmamasına ilişkin olarak, bu düzenlemeyle 2022 yılında 90 milyar liranın üzerinde gelir ve damga vergisinden vazgeçildiğini belirtti.

"Kılıçdaroğlu'nun vaadi geçen yıl başından bu yana uygulanıyor"

Kılıçdaroğlu'nun söz konusu vaadini geçen yıl başından bu yana uyguladıklarını belirten Nebati, şu bilgilendirmede bulundu:

Hatta asgari ücret üzerindeki ücretlerin, asgari ücrete isabet eden kısmını dahi gelir vergisi ve damga vergisinden istisna haline getirdik. Biz bu düzenlemeyle 2022 yılında 90 milyar liranın üzerinde gelir ve damga vergisinden vazgeçtik.

"Yaptığımız düzenlemeleri takip etmekte zorlanıyorlar"

Bakan Nebati, daha önce de Kılıçdaroğlu'nun vaadlerinin bir bölümünün uygulamada olduğunu gündeme getirmişti. En son vaadinin ile ilgili de şunları kaydetti: