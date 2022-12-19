Nureddin Nebati: 250 milyar liralık finansman işletmelerimize hayırlı olsun

Nureddin Nebati: 250 milyar liralık finansman işletmelerimize hayırlı olsun

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 250 milyar liralık finansmanla ilgili olarak açıklamada bulundu.

Girişimleri desteklemek için yeni bir paket daha duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu pakete göre, Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında başlangıçta 200 milyar lira kefalet imkanı karşılığında 250 milyar liralık finansman sağlanacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, yeni paketin tüm işletmelere hayırlı olmasını dilediği söyledi.

"KOBİ’lerimiz başta olmak üzere tüm işletmelerimize hayırlı olsun"

Bakan Nebati, yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini duyurduğu Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında başlangıçta 200 milyar lira kefalet imkanı karşılığında sağladığımız yaklaşık 250 milyar liralık finansman KOBİ’lerimiz başta olmak üzere tüm işletmelerimize hayırlı olsun.” ifadesini kullandı.

"İhracat artışı sürdürülecek"

Bakan Nebati, mesajının devamında "Ülkemizin üretim ve istihdam kapasitesini geliştirerek yüksek düzeyde katma değer üretilmesini ve selektif kredi politikamız kapsamında Türkiye Ekonomi Modeli'nin temel amaçlarından biri olan istikrarlı ihracat artışının sürdürülmesini sağlamaya kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.