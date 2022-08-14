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    Nureddin Nebati: 30'dan fazla temel tüketim maddesinde indirimli fiyat uygulanacak

    Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 15 Ağustos Pazartesi gününden itibaren 30'dan fazla temel tüketim maddesinde indirimli fiyat uygulaması yapılacağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 14.08.2022 - 16:21
    • Güncelleme : 14.08.2022 - 16:35
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    Nureddin Nebati: 30'dan fazla temel tüketim maddesinde indirimli fiyat uygulanacak

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Gıda enflasyonuyla mücadele kapsamında, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önemli bir adıma daha imza atıyoruz: Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 15 Ağustos Pazartesi (yarın) gününden itibaren 30'dan fazla temel tüketim maddesinde indirimli fiyat uygulamasına gidilecektir." diyerek, daha önce açıklanan program hakkında bilgi verdi.

    "Gıda enflasyonuyla etkin şekilde mücadele edeceğiz"

    Bakan Nebati, Twitter hebasından yayınladığı mesajında da pandemi süreciyle tetiklenip Rusya-Ukrayna savaşıyla derinleşen küresel sorunlar tüm dünyayla birlikte ülkemizde de gıda fiyatlarında önemli artışlara sebep olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

    "Ancak bizler, vatandaşımızın maruz kaldığı gıda enflasyonuyla etkin şekilde mücadele etme konusunda kesin kararlıyız.

    Küresel gıda fiyatları düşüyor

    Küresel gıda fiyatlarının geçtiğimiz şubat ayında kırdığı rekorun ardından, düşüş trendine girerek nisan ayında yüzde 0,8; mayıs ayında 0,6; haziran ayında 2,3 ve Temmuz ayındaysa yüzde 8,6 düşüş göstermesi söz konusu olmuştur.

    Nureddin Nebati

    Vatandaşlarımızı gıda enflasyonuna karşı korumakta kararlıyız

    Gıda sektörümüzün tüm aktörlerinin, son dönemde kaydedilen bu olumlu gelişmeleri de dikkate alarak 'Birlikten Berekete' anlayışımızla hareket edeceklerine inanıyoruz. Vatandaşlarımızı gıda enflasyonuna karşı korumakta kararlıyız." dedi.


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