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    Nureddin Nebati: 55,9 milyar liralık alacak yapılandırıldı

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesini cevaplandırdı.
    • 20.02.2022 - 13:57
    • Güncelleme : 20.02.2022 - 14:13
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    Nureddin Nebati: 55,9 milyar liralık alacak yapılandırıldı

    CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kamu alacaklarının yapılandırılmasıyla ilgili verilerin açıklanması istemiyle, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yazılı soru önergesi verdi.

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesine verdiği cevapta, kamu alacaklarının yapılandırılması nedeniyle 5 milyon 876 bin mükellefin başvuru yaptığını, 155,9 milyar lira tutarındaki alacağın yapılandırıldığını açıkladı.

    YAPILANDIRMA İSTEMİNDE BULUNAN MÜKELLEF SAYISI SORULDU

    Gürer, önergesinde, “Kamu alacaklarında yapılandırılmasına yönelik düzenleme kapsamında başvuruda bulunan mükellef sayısı kaçtır? Yapılandırılan alacak miktarı ne kadardır?” şeklindeki soruları yöneltti.

    Nureddin Nebati: 55,9 milyar liralık alacak yapılandırıldı #1

    "155,9 MİLYAR LİRA YAPILANDIRILDI"

    Gürer’in soru önergesini yanıtlayan Bakan Nebati, 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu kapsamında 5 milyon 876 bin 279 mükellefin başvuru yapıldığını 155,9 milyar lira tutarında alacağın yapılandırıldığını bildirdi.


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