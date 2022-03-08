Nureddin Nebati 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Bakan Nureddin Nebati, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen "Türkiye Ekonomisinin Gücü: Kadınlarımız" programına katılarak bir konuşma gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada Türkiye'de kadınların her alandaki emeğinin, iş hayatında ürettiği değerlerin ve yetiştirdiği parlak nesillerin kıymetinin bilinmesi gerektiğini söyledi.

KADINLAR TOPLUMUMUZUN VE GELECEĞİMİZİN MİMARI

Nebati, kadının bir toplumun temeli olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"'Kadın insandır, biz insanoğlu.' Neşet Ertaş çok güzel söylemiş. Biliyoruz ki kadınlarımız, toplumun en küçük yapı taşı olan ailenin en önemli parçası, toplumumuzun ve geleceğimizin mimarlarıdır."





"BAKANLIKTA 42 YIL"

Bakanlıkta 42 yıldır görev yapan Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Ayşe Dilbay da kadınların eğitim, sağlık, hukuk, ekonomi gibi alanlardaki çalışmalarının herkesi gururlandırdığını söyledi.

Kadınların aile yanında sosyal hayat ve siyasi tarihin şekillenmesinde önemli roller üstlendiğini vurgulayan Dilbay, kadına şiddetin önlenmesi yönelik alınan tedbirlerden, ekonomik ve sosyal hayatta kadınların güçlendirilmesine yönelik atılan adımlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.