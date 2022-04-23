Petrol
106.2
-1.97%
Euro
15.92
-0.17%
Dolar
14.74
0.27%
Altın
915.67
-0.75%
Borsa
2473
-3.30%
Bitcoin
587.559
-1.72%
BTXN Coin
27.40
-5.93%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Bulutlu 17 C

    Nureddin Nebati, AB Komiseri Gentiloni ile görüştü

    Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, uluslararası temaslaranı devam ediyor. Bakan Nebati bu kapsamda AB Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni ile bir araya geldi.
    • 23.04.2022 - 09:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Nureddin Nebati, AB Komiseri Gentiloni ile görüştü

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve AB Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni, düzenlenen toplantıda Türkiye ile AB arasındaki iş birliği ve istişare mekanizmalarının önemini görüştü.

    Nebati ABD'de temaslar kurmaya devam ediyor

    G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ile uluslararası kuruluşların Bahar Toplantıları'na katılmak için ABD'de bulunan Nebati, Twitter hesabından Washington'daki temaslarına ilişkin bilgi verdi.

    AA'nın haberine göre, Nebati, Twitter hesabında yayınladığı mesajında, Gentiloni ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Güncel jeopolitik meseleler ve küresel ekonomi başta olmak üzere birçok başlıkta Türkiye ile AB arasındaki iş birliği ve istişare mekanizmalarının önemine dikkat çektik." ifadesini kullandı.

    "Sürüdürülebilir kalkınma önemli"

    Bakan Nebati, Dünya Bankası Kalkınma Komitesi Toplantısı'na da katıldıklarına işaret ederek, kırılganlıklar karşısında güçlü iş birliğinin ve sürdürülebilir bir kalkınma gündeminin önemine değindiklerini kaydetti.

    Nureddin Nebati

    David Malpass ile görüşme gerçekleştirildi

    Toplantı kapsamında Dünya Bankası Başkanı David Malpass ile bir araya geldiklerini aktaran Nebati, gündeme getirdikleri başlıklar hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.

    Demokratik Kongo Cumhuriyeti Maliye Bakanı ile bir araya gelindi

    Ayrıca Nebati, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Maliye Bakanı Nicolas Kazadi ve Bütçe Bakanı Aimé Boji ile de iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlenmesine, ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacak verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetmişti.

    "EBRD Başkanı Renaud-Basso ile görüşme verimli geçti"

    Bakan Nebati, dün de Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini, başta yeşil finansman olmak üzere Türkiye’deki potansiyel iş birliği alanları ile ekonomideki gelişmeleri değerlendirdiklerini bildirmişti.


    İlginizi Çekebilir

    Kosova: Türkiye bizi her zaman destekledi
    Politika

    Kosova: Türkiye bizi her zaman destekledi

    BitBot ile hemen kazanın!
    Bitbot

    BitBot ile hemen kazanın!

    Gaziantep'te 300 bin liralık demir çit çalanlar yakalandı
    3. Sayfa

    Gaziantep'te 300 bin liralık demir çit çalanlar yakalandı

    Görüş Bildir