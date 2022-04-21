Nureddin Nebati, ABD'deki temaslarına devam etti

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ABD'de ticareti artırmak amacıyla başladığı temasları dün de çeşitli sektörlerden şirketlerin yöneticileriyle görüşerek sürdürdü.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Avrupa'da başlayan temaslarını ABD'de sürdürüyor. Yabancı yatırımcılara Türkiye'deki olanakları aktaran Nebati, iş yapma kolaylıklarını anlatmak için dev şirketlerin yöneticileri ile bir araya geliyor.

AA'nın haberine göre, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ile uluslararası kuruluşların Bahar Toplantıları'na katılmak üzere ABD'de bulunan Nebati, Uluslararası Mutabakat için İş Konseyi'nin düzenlediği şirketlerin üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi.

Bakan Nebati, Twitter hesabından, Washington'da süren temaslarına ilişkin bilgi verdi.

Sağlık hizmetleri, altyapı, bankacılık ve finans şirketlerin üst düzey yöneticileriyle görüştü

Nebati, "ABD'nin ekonomi ve iş dünyasının önde gelen STK'larından Uluslararası Mutabakat için İş Konseyi'nin (BCIU) düzenlediği toplantıda, sağlık hizmetleri, altyapı, bankacılık ve finans sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin üst düzey yöneticileriyle bir araya geldik." ifadesini kullandı.

"Neden Türkiye'ye yatırım yapmaları gerektiğini vurguladık"

Toplantıda şirketlerin Türkiye'de mevcut ve planlanan yatırımları ile faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Nebati, Türkiye’nin ekonomik görünümü hakkında bilgi verdiklerini ve "Neden Türkiye'ye yatırım yapmaları gerektiğini bir kez daha vurguladıklarını" aktardı.