Petrol
108.21
0.90%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
607.978
1.38%
BTXN Coin
30.70
0.82%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Güneşli 8 C

    Nureddin Nebati, ABD'li şirketlerle bir araya geldi

    Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, resmi ticari temaslarla ilgili gittiği ABD'de kurduğu temasları ABD'li şirket temsilcileri ile bir araya gelerek sürdürdü.
    • 20.04.2022 - 08:52
    • Güncelleme : 20.04.2022 - 09:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Nureddin Nebati, ABD'li şirketlerle bir araya geldi

    G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ile uluslararası kuruluşların "bahar toplantıları"na katılmak için ABD'de bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından Washington'daki temaslarına ilişkin bilgi verdi.

    Bakan Nebati, ABD'nin önde gelen şirketlerinin üst düzey temsilcileriyle görüştü.

    "Türkiye'nin yatırım potansiyelini aktardık"

    Nebati, ABD Ticaret Odasının düzenlediği yuvarlak masa toplantısında ABD'nin önde gelen şirketlerinin üst düzey temsilcileriyle bir araya geldiklerini belirterek, "Devreye aldığımız uygulamalar ile ülkemizin ekonomik görünümü hakkında bilgiler vererek Türkiye'nin yatırım potansiyelini detaylıca aktardık." ifadesini kullandı.

    Nureddin Nebati

    Küresel iş birliğinin önemine vurgu yaptık

    G20 Yükselen Piyasa Ekonomileri Toplantısı'na da katıldıklarını aktaran Nebati, "Jeopolitik şoklar, yüksek emtia, gıda ve enerji fiyatlarının yanı sıra küresel finansal koşulların ekonomik etkilerinin ele alındığı görüşmede, kırılganlıklara karşı ortak çabanın ve küresel iş birliğinin önemini vurguladık." değerlendirmesinde bulundu.

    Nureddin Nebati

    Göç ve zorla yerinden edilme konusunda çalışma grubu önerisi

    AA'nın haberine göre, Bakan Nebati, göç ve zorla yerinden edilme konusunda ise sistematik bir bakış açısının getirilebilmesi maksadıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 bünyesinde bir çalışma grubu oluşturulması önerisini yinelediklerini kaydetti.

    Nureddin Nebati


    İlginizi Çekebilir

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu
    Kadın ve kadın

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu

    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 19 Nisan 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula
    Yaşam

    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 19 Nisan 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

    Karim Benzema'nın sahur menüsü
    Futbol

    Karim Benzema'nın sahur menüsü

    Görüş Bildir