Nureddin Nebati, Ankara Ticaret Odası ile bir araya geldi

Nureddin Nebati, Ankara Ticaret Odası ile bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Türk ekonomisindeki sorunları gidermek için iş dünyanın temsilcileriyle ber araya gelmeye devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati , Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyeti kabul etti.

AA'nın haberine göre, Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Baran ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir araya geldiklerini bildirdi.

Ekonomide son dönemde devreye alınan uygulamalar görüşüldü

Toplantıda küresel ekonomide yaşanan gelişmeler ile son dönem devreye aldıkları uygulamalar hakkında konuştuklarını ifade eden Nebati, istişare odaklı verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Nureddin Nebati iş dünyası temsilcileriyle - Video