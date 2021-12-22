Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, döviz kurlarındaki dalgalanma nedeniyle artan market fiyatlarıyla ilgili "Karınızı yaptınız, bu saatten sonra hiçbir taviz yok" dedi.

Döviz kurlarında yaşanan artışla birlikte, birçok sektörde fiyat artışları yaşandı.

Hatta bu artıştan fayda sağlamak isteyen fırsatçılar, 'maliyet artışı' diyerek fiyatlarını döviz kuruna göre artırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni ekonomi modeliyle birlikte döviz kurlarında sert düşüş yaşandı.

Bunun üzerine 'Marketlerde yükselen fiyatlar düşecek mi?' sorusunun cevabı merak konusu oldu.

BAKAN NEBATİ UYARDI

TRT 1 ve TRT Haber ortak yayınında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, fiyatlarda yaşanılan artışlarla ilgili merak edilen soruya yanıt verdi.

Kurdaki artıştan fayda sağlamak isteyen fırsatçıları uyaran Nebati, şu ifadeleri kullandı:

"FIRSATÇILIK YAPARSAN HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NIN NASIL BİR BAKANLIK OLDUĞUNU GÖRECEKSİN"

"Şimdi döviz fiyatları yükselirken, fiyatlamayı bir ötesiyle yaptılar. Fiyatlar toparlanırken, fiyatlarını çekmeyenler çok net söylüyorum, kazancın senin, karın senin. Biz senin ortağın değiliz.

Ama fırsatçılık yaparsan, bu ülkeye zarar verecek adımlar atarsan, çok farklı hareketlerde bulunursan bundan sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın nasıl bir bakanlık olduğunu anlayacaksın.

"BU SAATTEN SONRA BU KONUDA TAVİZİMİZ YOK"

Maliyet artışı, döviz kurundaki artış kadar mı olması lazım. Böyle bir şey olabilir mi?! Ama ne yaptılar döviz fiyatı yüzde 100 arttı,onlarda bütün fiyatlarını yüzde 100 arttı, bazıları için diyorum.

Karınızı yaptınız, gelirinizi elde ettiniz. Bu saatten sonra bu konuda hiçbir tavizimiz yok."

Nureddin Nebati artan fiyatlara değindi VİDEO