Nureddin Nebati, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Başkanı Monticelli ile görüştü

Nureddin Nebati, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Başkanı Monticelli ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ABD'de kurduğu temaslarla ilgili Twitter üzerinden bilgi paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yayınladığı tweet'inde G20 Bakanlar Toplantısı ve IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları vesilesiyle ABD’nin başkenti Washington’da olduğunu belirtti.

Bakan Nebati mesajında, "İkili görüşmelerimiz kapsamında ilk olarak Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (AKKB) Başkanı Carlo Monticelli ile bir araya geldik." diyerek, Banka'nın Türkiye'deki proje hacminin artırılması yönündeki görüşmesine değindi.

"İş birliğimiz önümüzdeki yıllarda daha da güçlenecek"

Nebati "İş birliğimizin önümüzdeki yıllarda yeni projelerle daha da güçlenmesi gerektiğinin altını çizerek özellikle Banka'nın ülkemizdeki proje hacminin artırılması ve yönetişim konularına değindik." mesajını verdi.