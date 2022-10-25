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    Nureddin Nebati bankacılarla bir araya geldi

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre Bakan Nebati, banka genel müdürlerinin öneri ve taleplerini dinledi.
    • 25.10.2022 - 16:21
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 16:41
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    Nureddin Nebati bankacılarla bir araya geldi

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile bankaların genel müdürleri, dün bir toplantı yaparak, ülke ekonomisi ile bankacılık sektörünün paralel yapısı değerlendirildi.

    Bankaların ekonomi politikasına uyumu değerlendirildi

    Açıklamada, bankacılık sektörünün tümünün kamu tarafından yürürlüğe konulan politika setlerine uyum düzeyi ve uyum sürecinin değerlendirildiği bildirildi.

    Finans dünyası ile toplantılar düzenleniyor

    Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Nureddin Nebati'nin, reel sektör ve finans sektörü gibi ilgili birçok sektör temsilcisi ile dönemsel olarak bir araya gelerek ekonomideki gelişmelere ilişkin görüşmeler gerçekleştirdiği anımsatıldı.

    Sektöre yönelik öneri ve talepler konuşuldu

    Bu çerçevede, Bakan Nebati ve bankaların genel müdürlerinin bir araya gelerek, sektörün genel durumu hakkında değerlendirme yapıldığı ifade edilen açıklamada, toplantıda, gelecek projeksiyonu dahilinde sektöre yönelik öneri ve taleplerin görüşüldüğü belirtildi.

    Nureddin Nebati

    "Bankacılık büyümenin finansmanında önemli bir role sahip"

    Bankacılık sektörünün gelişimi ve "Türkiye Ekonomi Modeli" çerçevesinde sektöre yüklenilen misyonu gerçekleştirmesi konusunun değerlendirilerek, mevcut durumda sektörün ekonomiye katkı düzeyi ve bu katkının gelişimi için neler yapılabileceğinin görüşüldüğüne işaret edilen açıklamada, sektörün büyümenin finansmanında önemli bir role sahip olduğu, kamu ile bankacılık sektörü arasındaki güçlü iletişimin artarak devam ettirileceği kaydedildi.


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