Nureddin Nebati: BES'te yeni düzenleme ve teşvikler hayata geçirilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Twitter hesabından BES sisteminin önemine vurgu yapan bir açıklamada bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile ilgili bir açıklama yaparak, "17 Ekim 2022 tarihi itibarıyla, BES’te yaklaşık 14,3 milyon katılımcıya ve 362 milyar liralık fon büyüklüğüne ulaşıldı." diyerek, önümüzdeki dönemde, sistemde yeni düzenlemeleri ve teşvikleri de hayata geçirerek, ülke olarak birikimlerimizi daha da yüksek seviyelere taşınacağını bildirdi.

"BES sistemi, tüm katılımcılar için güvenilir bir yatırım ortamı sağlıyor"

Bakan Nebati, "Gençlerimiz ve tüm vatandaşlarımızın gelecek kaygılarını azaltmak ve birikimlerini doğru alanlarda değerlendirmelerini sağlamak amacıyla kurmuş olduğumuz BES sistemi, tüm katılımcılar için güvenilir bir yatırım ortamı sağlamakta. Bireysel tasarrufların özendirilmesi, günümüzde tüm ülkelerde, sosyal güvenlik ihtiyacının artması, nüfus ve aile yapısının değişimi ile çok daha önemli bir hal aldı." açıklamasında bulundu.

"Katılımcıların geleceklerini garanti altına almalarını sağlıyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Orta vadede kayda değer bir reel getiri imkânı sunan Bireysel Emeklilik Sistemi, katılımcıların tasarruflarını artırarak geleceklerini garanti altına almalarını sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"En cömert teşviklerden biri"

Bakan Nebati, BES'in en cömert teşviklerden biri olduğunun altını çizerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesiyle, bu yılın ocak ayında yüzde 25’ten yüzde 30’a yükseltilen devlet katkısı oranı ile BES, dünyadaki benzer emeklilik sistemleri ile kıyaslandığında devlet olarak sağlanan en cömert teşviklerden biri haline geldi." dedi.

"2 milyar liralık fon birikti"

Bakan Nebati, BES'in büyüklüğünü ve işlevini şu sözlerle aktardı:

"18 yaş altı çocuklarımızın ve gençlerimizin birikim yapabilmesini sağlayan yeni düzenleme ile BES, büyük bir talep gördü ve 1 yıl gibi kısa bir sürede yaklaşık 500 bin çocuk ve gencimiz sisteme dahil oldu; 2 milyar liralık fon birikimine ulaşıldı.

18 yaş altı çocuk ve gençlerimize BES’e giriş imkânı getirilmesi, devlet katkısı oranının artırılması ve sistemin sağladığı reel getiri sonucunda, vatandaşlarımızın Bireysel Emeklilik Sistemi’ne olan ilgisi artarak sürüyor.

14,3 milyon katılımcıya ve 362 milyar liralık fon büyüklüğüne ulaşıldı

17 Ekim 2022 tarihi itibarıyla, BES’te yaklaşık 14,3 milyon katılımcıya ve 362 milyar liralık fon büyüklüğüne ulaşıldı.

Gençlerimiz ve tüm vatandaşlarımızın gelecek kaygılarını azaltmak ve birikimlerini doğru alanlarda değerlendirmelerini sağlamak amacıyla kurmuş olduğumuz BES sistemi, tüm katılımcılar için güvenilir bir yatırım ortamı sağlamakta.

Önümüzdeki dönemde, sistemde yeni düzenlemeleri ve teşvikleri de hayata geçirerek, ülke olarak birikimlerimizi daha da yüksek seviyelere taşıyacağız."