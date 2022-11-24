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- Nureddin Nebati: Bir yılda katılım finans kurumların aktifleri iki katına çıktı
Nureddin Nebati: Bir yılda katılım finans kurumların aktifleri iki katına çıktı
Son bir yıllık süreçte katılım finans kurumlarının toplam aktifleri iki katına çıkarak, Eylül 2022 itibarıyla 1,1 trilyon liraya ulaştı.
- 24.11.2022 - 12:04
- Güncelleme : 24.11.2022 - 12:16
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, son bir yıllık süreçte katılım finans kurumların toplam aktiflerinin iki katına çıkarak Eylül 2022 itibarıyla 1,1 trilyon liraya ulaştığını bildirdi.
"Enerjide dışa bağımlılık azalacak"
Nebati, 2023 yılını kastederek, "Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazımızın vanasını açıyor, nükleer santralimizi devreye alıyoruz. Enerjide dışa bağımlılığı giderek azaltmak konusunda kararlıyız." dedi.
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