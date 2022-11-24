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Nureddin Nebati: Bir yılda katılım finans kurumların aktifleri iki katına çıktı

Nureddin Nebati: Bir yılda katılım finans kurumların aktifleri iki katına çıktı

Son bir yıllık süreçte katılım finans kurumlarının toplam aktifleri iki katına çıkarak, Eylül 2022 itibarıyla 1,1 trilyon liraya ulaştı.