Nureddin Nebati: Bizler, ithal ekonomi komiserlerine asla bel bağlamayız

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Twitter hesabından bir mesaj yayınlayarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu etiketledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Aralık tarihini vererek sadece türkiye'ye değil dünyaya bir önemli bir açıklama yapacağını duyurmuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati CHP'nin gerçekleştirdiği toplantıya istinaden Twitter'da ber mesaj yayınlararak, “Bizler, ilim neredeyse alırız ancak ithal ekonomi komiserlerine asla bel bağlamayız. İthal ekonomi komiserlerine bel bağlayanlar, makyajlı sunumların perde arkasında yüksek faiz politikaları vaat ediyor.” dedi.

"Ülkemiz, üreterek zenginleşecek"

Bakan Nebati, "Milletimizin, defalarca yaşadığı bu senaryoya artık karnı tok. Son 20 yılda mega altyapı yatırımlarını büyük oranda tamamlayan ülkemiz, yüksek faizle sıcak para peşinde koşarak değil, üreterek, istihdam oluşturarak ve ihracat yaparak zenginleşecektir.

Daha fazla yatırım, daha fazla istihdam ve daha fazla üretime yönelen tüm epistemolojik kopuşlar bizimdir. Öte yandan, sizin de mevcut epistemolojinizden bir kopuş yaşayarak milli menfaatlerimizle bir an evvel barışmanız gerektiği gün gibi ortadadır." diye sürdürdüğü mesajlarını Türkiye'de atılan adımları sıralayarak sonlandırdı:

"Ülkemizde bakın neler oluyor"

"Sizler, vizyon adı altında anlattığınız ithal masallarla insanları uyuklatırken, Türkiye Yüzyılı’na doğru, inançla ve kararlı adımlarla ilerleyen ülkemizde bakın neler oluyor:

12 çeyrekten bu yana makine ve teçhizat yatırımlarındaki kesintisiz artış sürüyor. İstihdam 31 milyon kişiyle tarihi yüksek seviyesine ulaştı. Sanayinin mili gelir içerisindeki payı artıyor. İhracat ülke tarihimizde ilk kez 250 milyar doların üzerine çıktı."