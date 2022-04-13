Nureddin Nebati, borsadaki tarihi kapanışa dikkati çekti

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi dün 2.463,76 puanla tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Bakan Nebati, Twitter hesabından bu rekoru değerlendirdi.

Küresel piyasalar Rusya-Ukranya savaşının tedirginliği, Çin'de artan koronavirüs salgını ve ABD'den gelen rekor enflasyon verisi ile dalgalanırken Borsa İstanbul pozitif ilerliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de BIST 100 Endeksi'nin dün tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirdiğine dikkati çekerek, piyasalardaki güven ve istikrar iklimini güçlendirecek adımları atmaya hız kesmeden devam edeceklerini belirten bir tweet paylaştı.

"Piyasalardaki güven ve istikrar iklimini güçlendirecek adımları atmaya hız kesmeden devam edilecek"

AA'nın haberine göre Bakan Nebati, mesajında BIST 100 endeksinin dün tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirdiğine dikkati çekerek, piyasalardaki güven ve istikrar iklimini güçlendirecek adımları atmaya hız kesmeden devam edeceklerini belirtti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinden tarihinin en yüksek kapanışı geldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün 2.463,76 puanla tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Endeks bugün de yükselişle açıldı

Endeks bugün de açılışta yüzde 0,77 artarak 2.482,66 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden güne başladı.

Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, endeksin dünkü rekoruna işaret ederek, "Piyasalarımızdaki güven ve istikrar iklimini güçlendirecek adımları atmaya hız kesmeden devam edeceğiz." ifadesini kullandı.