Nureddin Nebati: Bütçe açığının yüzde 3,5 seviyesinin altında olacağını tahmin ediyoruz

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının bütçeleri TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, konuşmasında bütçe açığı ile ilgili tahminini aktardı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2022 Yılı Bütçe Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilirken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati TBMM'deki konuşmasında yılsonu bütçe açığınının yüzde 3,5'in altında tahmin ettiklerini; 2022'de uluslararası sermaye piyasalarından 11 milyar dolar finansman sağlamayı hedeflediklerini aktardı.

"SERBEST PİYASA VAZGEÇİLMEMİZDİR"

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Serbest piyasa, bizim vazgeçilmezimizdir. Serbest piyasa kuralları içerisinde ne kamu yönetiminin ne de reel sektörün, bireylerin, yönetilenlerin farklı şekilde hareket etmesi beklenemez, beklenmemelidir." dedi.

"İÇ BORÇ STOKU DÜŞTÜ"

Nebati, bütçe açığındaki düşüşe bağlı olarak 2021 yılında 619 milyar lira olarak öngörülen borçlanma tutarını, 160 milyar lira düşüşle kapatacaklarını tahmin ettiklerini belirterek, 2020 sonunda 36,2 milyar dolar olan döviz cinsi iç borç stokunu da Eylül 2021'de 31,6 milyar dolara düşürdüklerini bildirdi.

Bakan Nebati'nin konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"Yılsonu bütçe tahminleri beklenenden daha iyi bir ileriyi işaret ediyor; bütçemizi OVP'de açıkladığımız doğrultuda devam ediyor.

Yılsonu bütçe açığını yüzde 3,5'in altında tahmin ediyoruz; 2022'de uluslararası sermaye piyasalarından 11 milyar dolar finansman sağlamayı hedefliyoruz.

Önümüzdeki dönemde maliye politikamızı şeffaf, seçici ve odaklı uygulamaya devam ederek kamu mali dengelerinde sapmaya izin vermeyeceğiz; 2022 bütçemizi de bu anlayışla hazırladık.

Likidite riskinin azaltılması amacıyla güçlü nakit rezervi tutulması politikasına devam ediyoruz.





11 MİLYAR DOLARLIK FİNANSMAN SAĞLAYACAĞIZ

2021'de uluslararası sermaye piyasalarından 10 milyar dolar borçlanma hedefimizin tamamını gerçekleştirdik; 2022'de bu kanaldan 11 milyar dolar tutarında finansman sağlamayı hedefliyoruz."