Nureddin Nebati: Daha yüksek istihdamı önceliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, hükümetin attığı adımlarla daha fazla üretimi, daha yüksek istihdamı öncelediğini söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı ait işsizlik verilerini paylaştı.

Hanehalkı İş gücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Temmuz ayında, bir önceki aya göre 113 bin kişi azalarak 3 milyon 445 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konuya ilişkin Twitter hesabından bir değerlendirme yaptı.

"İşsizliği azaltmaya kararlılıkla devam ediyoruz"

Nebati, istihdamda daha yüksek sayıları hedeflediklerini ve bu yönde adımlar atmaya devam edeceklerini söyledi.

Nebati şu ifadeleri kullandı:

"Dünyada pek çok ülke ekonomisinin resesyon riskiyle karşı karşıya kaldığı bir dönemde ülkemiz, Türkiye Ekonomi Modeli ile hızla büyüyor ve istihdam yaratıyor. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme politikamızla işsizliği azaltmaya kararlılıkla devam ediyoruz.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleşmiştir. Geride kalan 2 yılda işsizlik oranındaki düşüş 4 puanı aşmış durumda.

"Tek haneli işsizlik oranı hedefi"



Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ve işsiz sayısı 15-24 yaş grubunda 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 0,8 puan azaldı.

Orta Vadeli Program’da yer alan yıllık ortalama 890 bin kişilik istihdam artışı ve tek haneli işsizlik oranı hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz.

Attığımız her adımla daha fazla üretimi, daha yüksek istihdamı önceliyoruz. Ekonomimizi durgunluğa sürükleyerek değil, üretip istihdam yaratarak yola devam edeceğiz. Yatırımı ve istihdamı destekleyen, teşvik eden adımlarımız sürecektir."