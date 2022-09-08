Nureddin Nebati, Dünya Bankası'nın Türkiye Direktörü ile bir araya geldi

Nureddin Nebati, Dünya Bankası'nın Türkiye Direktörü ile bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ekonomi dünyasının aktörleri ile temaslar sürdürmeye devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, uluslararası ekonomi dünyasının Türkiye'de bulunan temsilcileriyle bir araya gelerek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuyor.

Dünya Bankası'nın Türkiye Direktörü olarak görevlendirilen Humberto Lopez ve bir önceki dönem bu görevi sürdüren Auguste Tano Kouame ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Dünya Bankası'nın eski ve yeni Türkiye sorumlusu ile bir arada

Bakan Nebati, Twitter hesabından, Lopez ve Kouame ile yaptığı görüşmeye ilişkin bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Sayın Lopez'i Türkiye Ülke Direktörü olarak atanmasından dolayı tebrik eder ve başarılı bir dönem geçirmesini temenni ederim. Ayrıca Türkiye'nin kalkınma gündemine yaptığı önemli katkılardan dolayı Sayın Kouame'ye teşekkür ederim."





Bakan Nebati, Birleşik Krallık'ın Türkiye Ticaret Temsilcisi Hutton ile görüştü

Nebati, Birleşik Krallık'ın Türkiye Ticaret Temsilcisi Lord John Hutton ile de görüştüğünü Twitter hesabından bildirdi.

Ticari ilişkiler daha ileri seviyeye taşınacak

Görüşmede, ticari ilişkileri daha ileri seviyelere taşımak için atılabilecek adımları ele aldıklarını aktaran Nebati, şunları kaydetti:

"İki müttefik, dost ve stratejik ortak olarak Türkiye ve Birleşik Krallık'ın çeşitli bölgesel ve uluslararası konularda ortak bakış açısına sahip olduğunu bir kez daha vurguladık. Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz koronavirüs salgınına rağmen ivmesini sürdürmüştür. Mevcut ticaret hacmimizi ve ikili ilişkilerimizi çok yönlü biçimde geliştirmek konusunda mutabık kaldık."