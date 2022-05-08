Nureddin Nebati, EBRD'nin Fas'taki toplantısına katılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, EBRD'nin Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları'na katılmak üzere Fas'ın Marakeş kentine giderek, temaslar kuracak.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye ekonomisini anlatmak üzere yurtdışında toplantılar düzenliyordu. Bu kez Bakan Nebati başkanlığındaki heyet, Fas'ın Marakeş şehrinde düzenlenecek "Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları"na katılacak.

EBRD'nin toplantısında gündem değerlendirilecek

AA'nın haberine göre, Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 10-11 Mayıs'ta düzenlenecek toplantılarda, EBRD'nin mevcut gündemine ilişkin değerlendirmeleri aktarılacak.

Türk ekonomisi anlatılacak

Toplantıda, geleceğe yönelik planlar görüşülecek, Türk ekonomisine ilişkin son gelişmelerle yürütülmekte olan ekonomik politikalar paylaşılacak.

Bakanlar düzeyinde görüşmeler yapılacak

Bakan Nebati, Marakeş ziyaretinde mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapacak.