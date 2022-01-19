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Nureddin Nebati, ekonomi dünyası ile görüşmelere devam ediyor

Nureddin Nebati, ekonomi dünyası ile görüşmelere devam ediyor

Bir süredir ekonomi dünyasının bileşenleri ile bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, bu kez de ekonomist ve akademisyenlerle görüş alışverişi yapmak için bir toplantı planladı.