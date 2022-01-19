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- Nureddin Nebati, ekonomi dünyası ile görüşmelere devam ediyor
Nureddin Nebati, ekonomi dünyası ile görüşmelere devam ediyor
Bir süredir ekonomi dünyasının bileşenleri ile bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, bu kez de ekonomist ve akademisyenlerle görüş alışverişi yapmak için bir toplantı planladı.
- AA
- 19.01.2022 - 12:14
- Güncelleme : 19.01.2022 - 12:54
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, cumartesi günü ekonomist ve akademisyenlerle, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde saat 14.30'da bir araya geliyor.
TÜRKİYE EKONOMİ MODELİ ANLATILACAK
Bakan Nebati, toplantıda ekonomist ve akademisyenlere Türkiye Ekonomi Modeli'ni anlatacak ve güncel ekonomik gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunacak.
DÜNYADAKİ EKONOMİK GELİŞMELER ELE ALINACAK
Görüşmede ayrıca dünyadaki ekonomik gelişmelere değinilmesi bekleniyor.
(Arşiv)
BAKAN NEBATİ, SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İLE BULUŞMUŞTU
Nebati, daha önce yeni dönemdeki ekonomi politikalarının iş dünyasına aktarılması amacıyla bazı sektörler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmişti.