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    Nureddin Nebati, ekonomi dünyası ile görüşmelere devam ediyor

    Bir süredir ekonomi dünyasının bileşenleri ile bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, bu kez de ekonomist ve akademisyenlerle görüş alışverişi yapmak için bir toplantı planladı.
    • AA
    • 19.01.2022 - 12:14
    • Güncelleme : 19.01.2022 - 12:54
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    Nureddin Nebati, ekonomi dünyası ile görüşmelere devam ediyor

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, cumartesi günü ekonomist ve akademisyenlerle, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde saat 14.30'da bir araya geliyor.

    TÜRKİYE EKONOMİ MODELİ ANLATILACAK

    Bakan Nebati, toplantıda ekonomist ve akademisyenlere Türkiye Ekonomi Modeli'ni anlatacak ve güncel ekonomik gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunacak.

    DÜNYADAKİ EKONOMİK GELİŞMELER ELE ALINACAK

    Görüşmede ayrıca dünyadaki ekonomik gelişmelere değinilmesi bekleniyor.

    Nureddin Nebati, ekonomi dünyası ile görüşmelere devam ediyor #1

    (Arşiv)

    BAKAN NEBATİ, SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İLE BULUŞMUŞTU

    Nebati, daha önce yeni dönemdeki ekonomi politikalarının iş dünyasına aktarılması amacıyla bazı sektörler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmişti.


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