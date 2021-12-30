Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, varlıklı bir aile içinden geldiğini ve aile işleri sayesinde piyasayı bildiğini söyledi.

Türkiye gündeminde son dönemde kur artışlarıyla birlikte yaşanan çalkalanmaların ardından hükümet harekete geçti ve bir dizi adım atıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, son dönemde canlı yayınlara katılarak atılan adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Nebati son olarak, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk oldu.

Ekonomi gündemini değerlendiren Nebati, Ahmet Hakan'ın, "Ekonomi ile olan müktesebatınız nedir?" sorusunu yanıtladı.

Liseyi Viranşehir'de bitirdiğini ve varlıklı bir aile içinde büyüdüğünü söyleyen Nebati, piyasadan geldiğini söyledi.

"ÇOK İDEALİST HOCALARDAN DERS ALDIK"

Nebati'nin açıklamaları şu şekilde;

"Ağabeylerim hep ortaokulu bitirip gelmiş İstanbul’a. Ben de küçüğüm liseyi bitirerek geldim İstanbul’a. İstanbul Üniversitesi Siyasal İlişkiler Kamu Yönetimi mezunuyum. 83 girişliyim ben. Hakikaten çok iyi hocalardan eğitim aldık. Sadece bir kamu yönetimi bölümü vardı. Çok idealist hocalar ve öğrencilerin olduğu bir yer. Ve çok yoğun bir program. Siyaset bilimini de öğrendik, siyaset sosyolojisini de iktisada girişi de, maliye politikalarından uluslararası iktisat tarihine kadar birçok alanda bizi doyurdular o dönemde.

Nureddin Nebati, ekonomi ile müktesebatını anlattı VİDEO



"PİYASADAN GELİYORUM"

Çok yoğun piyasadan geliyorum zaten. Piyasadan geliyorum demek şu: Varlıklı bir ailenin çocuğu olarak doğmuşsunuz. Viranşehir'de bir defa çiftçilik yapıyorsunuz. Doğal olarak benzin istasyonunuz olur. Çocukluğunuzdan itibaren işin içerisindesiniz. Daha ilkokulda iş yerinde çalışmaya başladım. İstanbul’da ağabeylerim var, piyasa ile her alanda iletişim kurma imkanınız var.

"TURİZMİ, OTOMOBİL İŞİNİ BİLİRİM"

Turizmi bilirim çünkü babamın oteli vardı. Akaryakıt işini bilirim. Otomobil işini bilirim, bir şirketin bayisi olmuştuk ben işletiyordum. Bu hayat gelişimi içerisinde de siyasete bulaştıktan sonra zaten sağ olsun kardeşlerim, ortaklarım işi götürüyorlar.

"İŞLERİMİ KARDEŞLERİM YÜRÜTÜYOR"

Onlar bana şu kadar kazandık dediklerinde Allah razı olsun deyip yolumuza devam ediyoruz. Ama MÜSİAD’da çok önemli bir deneyim elde ettim. 6-7 yönetim kurulu üyeliği yaptım. Ekonomi raporları, piyasa ile ilişkiler, sektörel bazda bilgi sahibi olma, bütün bunlar beni piyasanın parçası haline getirdi.

"1995'DE REFAH PARTİSİ İLÇE BAŞKANIYDIM"

Aynı zamanda siyaset de yapıyordum. 1995’de Refah Partisi ilçe başkanıydım. Tam dibinden merkezinden geliyorum. Sonra Fazilet Partisi kuruldu. 28 Şubat sürecinde oralardaydım. Bakırköy’de siyaset yaptım. AK Parti’nin kuruluşuyla birlikte görev aldım. Milletvekilliği yaptım. Sonra Urfa’ya gittim."