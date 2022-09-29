Nureddin Nebati: Ekonomimizdeki en büyük sorun enflasyon

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Ekonomik Dönüşüm Zirvesi'nde yeni küresel ekonomik düzenin ortaya çıkardığı fırsatlara değindi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen "Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi"nin açılışında konuştu.

Nebati, Türkiye'nin OECD ülkeleri arasında büyüme ile ayrıştığını, istihdamda önemli bir ivmenin yakalandığını ve ihracattaki çıkışı hatırlatarak, "2021'de ekonomimiz birçok ülkeden 2 kat fazla büyüdü." dedi.

"En önemli sorun dünyayı da etkileyen enflasyon"

Nebati, buna karşın en önemli sorunun, küresel bazda yaşanan enflasyon olduğunu altını çizdi.

"Hayat pahalılığına karşı vatandaşlarımızı koruyacak adımlar atıyoruz"

Yüksek enflasyona karşı vatandaşların koruyacak programlar yürütüldüğünü de belirten Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da her Kabine toplantısında bu konuyu ele aldığını hatırlattı.

"Türkiye başarıyor"

Pandemi sonrasında küresel ekonomisinin geldiği noktanın ortaya konulduğu zirvede konuşan Bakan Nebati, 4 farklı kıtadan iktisatçıları ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirip, "Türkiye bir işler başarıyor. Bir şeyleri gerçekleştiriyor. İnşallah sizler de bugün bunları destekleyecek sözlerinizle destekleyeceksiniz. Ekonomik Dönüşüm Zirvesi, ekonomi tartışmalarına fayda sağlayacak." diyerek dünyadaki iktisat tarihini kısaca gözler önüne serdi.

"Tedarik zincirleri etkilendi"

Nebati, küresel piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelere ve yürüttükleri politikalara vurgu yaparak dünyanın gündeminde ABD-Çin ticaret savaşı varken ortaya çıkan pandeminin dengeleri değiştirdiğini belirtti. Koronavirüs salgınının Çin'de çıkmasının tedarik zincirlerini etkilediğini de aktardı.

"Ülkeler küreselden bölgesel tedarik zincirlere yöneldi"

Paradigmaların değişim sürecinini gözler önüne seren Nebati, yeni düzende ekonominin düzelmesi için merkez bankalarının devreye girdiğini de belirterek, ülkelerin küreselden bölgesel tedarik zincirilere yöneldiğini belirtti.

"Yeni bir ekonomik yaklaşımı benimsedik"

Nebati, Türkiye olarak sorulara çözüm ararken yapısal sorunlara da çözüm bulmaya odaklanıldığını ve yeni bir ekonomik yaklaşımı benimsendiğini aktararak söyle konuştu:

"Türkiye Ekonomi Modeli, ihracat ve büyüme temelli oluşturuldu. Son 20 yıl gerçekleştirilen reformların temelinde yükselen türkiye modeli amaçlandı. Türk Lirası'nın değerini artırmak amaçlandı. Geleneksel anlayışa ters düşen politikamız akademik çevrelerin ilgisini çekmeye başladı."





"Aynı ekonomik politikalar farklı ülkelerde aynı sonuçları vermiyor"

Nureddin Nebati'nin konuşmasından öne çıkanlar:

"18. yüzyılda değerli maden miktarına odaklanırken bugün tarımın öne çıktığı belirleniyor. Bir değişim var. Aynı ekonomik politikalar farklı ülkelerde aynı sonuçları vermiyor. 'Bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler' hızla terk edilirken dünyada farklı bir dünya nizami hareketi oluştu. Yeni politika setlerinin oluşturulması zorunluluğu oluştu.

"Her ülkenin sorunları çözümü farklı"

Her ülkenin yapısı, gerçekliği farklıdır. Türkiye'de de çalışanların özellikleri, işletmelerin istihdam kapasitesi gibi özellikleri bir ülkeden farklı bir görünüme sahiptir. Bu nedenle sorunun çözümü de farklı olacaktır.

"Yeni ekonomi modelini uygulamaya almasaydık birçok sorunla yüz yüze kalacaktık"



Vatandaşları enflasyona karşı korumak için politikaları devam ettiriyoruz. Yeni ekonomi politikamız Türkiye ekonomisinin tüm yapısal sorunlarını kalıcı şekilde çözmeyi amaçladığı aşikar. Yeni ekonomi modelini uygulamaya almasaydık birçok sorunla yüz yüze kalacaktık.

Tüm dünyanın yaşadığı enflasyon sorunu büyük ölçüde arz ve maliyet kaynaklı



Tüm dünyanın yaşadığı enflasyon sorunu büyük ölçüde arz ve maliyet kaynaklıdır. Talebin etkisi sınırlı düzeydedir. Tecrübelerimiz bu yöndedir. Konuşmamın başında ifade ettiğim üzere her ülkenin yapısı ve dinamikleri farklıdır. Dolayısıyla sorunların çözüm reçetelerinin farklı olması son derece doğaldır. Halk ekonomisi, girişimci devlet anlayışı ve birçok yaklaşım son derece popüler olan heterodoks ekonomi yaklaşımlarına örnekler olduğunu görüyoruz. ABD, İngiltere ve Almanya başta olmak üzere dünyada geniş bir heterodoks ekonomi literatürü olduğunu biliyoruz.

"Ortodoks reçeteler ülkemiz ihtiyaçları için yetersiz"



Ortodoks reçeteler ülkemiz ihtiyaçları için yetersiz. Ülkemizin özgür koşulları söz konusuyken heterodoks politikaya ihtiyaç varken çeşitli çevrelerce ekonomi modelimizin insafsızca ve adeta ideolojik saplantıya varıncaya kadar şaşkınlıkla karşıladığımı belirtmek istiyorum.



"Örnek olacağız"

Türkiye birilerinin dayatması ile hareket etmek zorunda değil. Türkiye Ekonomi Modeli örnek olacaktır. modelimiz ihtiyaçların karşılandığı bir modeldir.

"İhracatımızı artırarak orta gelir tuzağını aşmayı hedefliyoruz"



Türkiye ekonomi modeli ile yerli üretimi ön plana çıkararak selektif kredi projesiyle bu suretle ihracatımızı artırarak orta gelir tuzağını aşmayı hedefliyoruz. Aşacağız. Bu bizim önceliklerimizden bir tanesi. Örnek olacağız Allah'ın izniyle, inşallah. Ülkemiz için stratejik bu adımı atma kararlılığımız ülkemizin ve insanımızın spesifik ihtiyaçları doğrultusundadır. İhtiyaçların karşılandığı bir modeldir Türkiye Ekonomi Modeli.



Akademi kuruluyor

Buradan size reform niteliğinde bir bilgi paylaşmak istiyorum. Bakanlığın bünyesinde Hazine ve Maliye Akademisini kuruyoruz."

Yeni küresel ekonomik düzenin ortaya çıkardığı fırsatlar konuşuluyor

Zirvede, Bakan Nureddin Nebati'nin yanı sıra 12 ülkeden akademisyen, yeni küresel ekonomik düzenin ortaya çıkardığı fırsatlara ve gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulunacak.

Zirvede dönüşüm ve yükselen ülkeler teması işlenecek

Zirve kapsamında dünyanın önde gelen ekonomistleri, "Pandemi sonrası dönemde iktisat paradigmasında dönüşüm ve yükselen ülkeler" ana teması etrafında yeni ekonomik düzenin ortaya çıkardığı fırsatları değerlendirecek.