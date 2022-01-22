Nureddin Nebati, ekonomist ve akademisyenlerle bir araya geldi

Nureddin Nebati, ekonomist ve akademisyenlerle bir araya geldi

Yaklaşık 60 kişinin bulunduğu toplantıda güncel ekonomik gelişmelere ilişkin görüş alışverişi yapılması bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul'da ekonomist ve akademisyenlerle İstanbul'da bir araya geldi.

Bakan Nureddin Nebati'nin Türkiye Ekonomi Modeli'ni anlatacağı toplantı, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde başladı.

EKONOMİK GELİŞMELER MASADA

Dünyadaki ekonomik gelişmelerin de ele alınması beklenen buluşma, basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor.

Bakan Nebati, daha önce yeni dönemdeki ekonomi politikalarının iş dünyasına aktarılması amacıyla bazı sektörler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmişti.

Nureddin Nebati, ekonomist ve akademisyenlerle bir araya geldi VİDEO