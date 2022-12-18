Nureddin Nebati: Elektronik Tebligat uygulaması ile 1,8 milyar TL tasarruf sağladık

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, elektronik tebligat uygulaması ile elektronik ortamda tebliğ edilen 105 milyon belgenin tebligatına ilişkin süreçlerin etkinleştirildiğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı dijitalleşmeyi etkin kullanarak işlem hızı ve maddi tasarruf sağladığını belirten bir açıklama gerçekleştirdi.

"105 milyon belgenin tebligatına ilişkin süreçler etkinleştirildi"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bakanlığın açıklamasını Twitter hesabından değerlendirerek, "Bakanlığımıza bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından geliştirilen Elektronik Tebligat uygulaması ile hem elektronik ortamda tebliğ ettiğimiz 105 milyon belgenin tebligatına ilişkin süreçleri etkinleştirdik, hem de sadece posta masrafından 1,8 milyar TL tasarruf sağladık." dedi.

"Trafik para cezaları da elektronik olarak tebliğ edilecek"

Bakan Nebati, mesajından bugüne kadar diğer kurumlar için 4 milyona yakın belgeyi elektronik olarak tebliğ ettiklerini de aktararak "Bu yıl içinde başlayan uygulama ile e-Tebligat uygulaması kapsamında olan mükelleflerimiz adına düzenlenecek trafik para cezaları da elektronik olarak tebliğ edilecek." bilgisini verdi.

"Süreçleri kolaylaştıracak uygulamalar devam edecek"

Nebati, uygulamanın hayata geçmesinde katkısı olan tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, Bakanlık olarak hem mükelleflerin hem de diğer kamu kurumlarının süreçlerini kolaylaştıracak uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceklerini yineledi.

7,1 milyon mükellef ücretsiz yararlanıyor

E-tebligat uygulamasından 5,9 milyon gerçek kişi ve 1,2 milyon tüzel kişi olmak üzere 7,1 milyon mükellef ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Uygulamayı gönüllü olarak kullanan çok sayıda vatandaş da bulunuyor.

E-tebligat uygulaması üzerinde Vergi Denetim Kurulu, Ticaret Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına ait belgeler de tebliğ edilebiliyor.