Nureddin Nebati: Enflasyonda düşüşler devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin enflasyonda düşüş patikasına girdiğini ve bu düşüşün her ay görüleceğini söyledi.

TBMM'de 2023 yılı bütçesi için görüşmeler devam ediyor.

Bugün Dışişleri Bakanlığı ve bağlı kurumlar ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ve bağlı kurumlar bütçeleri Genel Kurul'da görüşüldü.

Parti grupları adına yapılan konuşmaların ardından söz yürütmeye geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati TBMM Genel Kurulu'na hitap etti.

Nebati, ekonomik duruma ilişkin genel bir perspektif çizerken enflasyonda düşüş beklentisine dikkat çekti.

"Enflasyonda düşüş her ay görülecek"

Nebati şöyle konuştu:

"Emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, tedarik zincirlerindeki aksamalar ve arz kısıtları tüm dünyada yüksek enflasyona neden oldu.

Bu süreçte ülkemizde de enflasyon görünümünde belirgin bir bozulma yaşadık. Yıllık enflasyon, kasım ayındaki zirvesinden gerilemeye başlamıştır.

Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesapları ve diğer politikalarımız sayesinde Türk Lirasında sağladığımız istikrarlı seyir bu sonucun alınmasında etkili olmuştur.

Önümüzdeki dönemde, küresel emtia fiyatları, döviz kuru gelişmeleri ve beklentilerde görülecek iyileşmelerle birlikte gerek tüketici gerek üretici enflasyonunda düşüşler devam edecektir. Her ay bu düşüşler gerçekleşecektir.





Bakan Nebati'nin konuşmasından satır başları şu şekilde:

"G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke Türkiye"

Yüksek enflasyon nedeniyle para politikaları sıkılaşırken, finansman maliyetleri artmış ve resesyon beklentileri güçlenmiştir. Böylece, 2022'de küresel büyümenin yüzde 3,2'ye gerilemesi öngörülüyor.

Üretim ve istihdam kapasitesini artıran Türkiye, 2021 yılında yüzde 11,4 ile G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olmuştur. Ülkemiz bu güçlü performansını 2022 yılında da sürdürmüş; ilk üç çeyrekte yüzde 6,2 ile dünya ortalamasının oldukça üzerinde büyümüştür.

"İhracat Cumhuriyet tarihinin zirvesinde"

İstihdamı artırmak bizler için hayati önemdedir. Gayretlerimizin meyvesini aldığımızı görüyoruz. İlk on ayda istihdam artışı 1 milyon 227 bin kişi olmuştur. Ekim itibarıyla istihdam 31,2 milyon seviyesiyle tarihi zirveleri görmüştür.

İhracat, Kasım itibarıyla yıllık 253 milyar doları aşarak Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Ekim itibarıyla cari açık yıllık 43,5 milyar dolar gerçeklemiştir. Ancak, enerji ve altın hariç cari işlemler 49 milyar dolar fazlaya ulaşmıştır.

"KKM'ye bütçeden 91,6 milyar TL harcama yapıldı"



Ocak-Ekim döneminde KKM'ye bütçeden 91,6 milyar TL harcama yapılırken, kurdaki istikrar ile Kasım ve Aralık'ta şu ana kadar bütçeden herhangi bir aktarım yapılmamıştır. 2022 Yılında 276,8 milyar TL vergi gelirinden vatandaşlarımız lehine vazgeçtik.

Ocak ayında yüzde 25 olan TL cinsi sabit faizli borçlanmanın maliyeti Kasım'da yüzde 11'e geriledi.

"Merkez Bankası toplam brüt rezervi 125 milyar dolara yükseldi"

Merkez Bankası toplam brüt rezervi yıl sonundaki 111 milyar dolar seviyesinden bugün 125 milyar dolara yükselmiştir.

EYT ile ilgili çalışmayı da tüm paydaşların görüşlerini dikkate alarak titizlikle yürütüyoruz.

Çalışmanın detayları Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından zamanı gelince kamuoyuna açıklanacaktır.