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    Nureddin Nebati: Enflasyonda tedrici düşüş yakında

    Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, İstanbul'da Darphane'nin 555. yıl etkinliğine katıldı.
    • 23.11.2022 - 11:34
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 11:47
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    Nureddin Nebati: Enflasyonda tedrici düşüş yakında

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul'da katıldığı etkinlikte yaptığı konuşmada, ''Fiyat istikrarını sağlamak ve vatandaşımızın alım gücünü artırmak için kapsamlı adımlar atıyoruz. İnşallah enflasyondaki tedrici düşüş yakın zamanda gerçekleşecektir.'' dedi.

    "13 ton 513 kilogram altın toplandı"

    Bakan Nebati, Darphane Kazandıran Çeyrek Hesap Sistemi'nin başladığı 1 Mart'tan 23 Kasım'a kadar toplam 13 ton 513 kilogram altın toplandığını, bunun bir rekor olduğunu söyledi.

    "Döviz hesaplarının toplam mevduatlardaki payı, yüzde 50,6'ya geriledi"

    Nebati: "KKM'nin katkısıyla döviz tevdiat hesaplarının toplam mevduatlardaki payı, yaklaşık 20 puanlık bir düşüşle yüzde 50,6'ya gerilemiştir." dedi.

    "MASAK işlem başlattı"

    AA'nın haberine göre, Nebati, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) kripto para işlem platformu FTX'in ilişkili olduğu gerçek ve tüzel kişiler nezdinde inceleme başlattığını bildirdi.

    Nureddin Nebati


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