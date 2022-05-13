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    Nureddin Nebati: Enflasyonu düşürme çalışmaları aralıksız sürüyor

    Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, bugün katıldığı bir toplantıda tarım ve ormancılık alanında yapılan çalışmalara değinerek fiyat istikrarı konusunda yapılacaklara değindi.
    • 13.05.2022 - 17:18
    • Güncelleme : 13.05.2022 - 17:23
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    Nureddin Nebati: Enflasyonu düşürme çalışmaları aralıksız sürüyor

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması’nda bir konuşma gerçekleştirdi.

    Bakan Nebati, burada yaptığı konuşmasında çiftçilere yönelik destek ve vergilendirme konularını aktardıktan sonra fiyat istitrarı konusunda açıklamalarda bulundu.

    "Fiyat İstikrarı Komitesi, enflasyonu düşürme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor"

    AA'nın haberine göre, Nebati, Fiyat İstikrarı Komitesi'nin enflasyonu düşürmeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirterek, "Piyasadaki fiyatları mercek altına alan Enflasyon ile Mücadele Timlerimiz, birçok sektöre ilişkin denetimlerini kesintisiz bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda birçok kez farklı ortamlarda ifade ettiğim gibi enflasyonist ortamı fırsatçılığa çevirmeye çalışan kimseye asla izin vermeyecek, kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

    Nureddin Nebati

    "Enflasyon meselesini masaya yatırdık"

    Bakanlığın tüm kaynaklarıyla süreçleri her an izlediğini, analiz ettiğini ve denetlediğini aktaran Nebati, bu süreçlerin aynı şekilde devam edeceğini bildirdi.
    Bakan Nebati, "Bizim insanımız ferasetlidir, ahlaki olgunluk sahibi ve özverilidir. Bunu biliyorum. Bu yüzden enflasyon sorununu el birliğiyle çözeceğimizden, kimsenin fırsatçılara göz açtırmayacağından da şüphe duymuyorum. Dün, gün boyunca gıdadan çimontaya kadar farklı sektörlerde faaliyet gösteren iş insanımızla oldukça verimli toplantılar gerçekleştirdik. Enflasyon meselesini masaya yatırdık. İşin güzel tarafı kendilerinin de enflasyonla mücadele doğrultusunda çeşitli adımlar atmaya yönelik düşüncelerinin olması.

    "İş insanlarımız ellerini taşın altına koymaya hazır"

    İş insanlarımızın da ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını görmekten büyük memnuniyet duydum." değerlendirmesinde bulundu.


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