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    Nureddin Nebati, G20 Liderler Zirvesinde ikili temaslar kurdu

    Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Endonezya'da düzenlenmekte olan G20 Liderler Zirvesi'nde kurdukları temasları Twitter hesabında paylaştı.
    • 15.11.2022 - 16:46
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 16:57
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    Nureddin Nebati, G20 Liderler Zirvesinde ikili temaslar kurdu

    Küresel ekonomideki önemli başlıkların ele alınacağı, ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin görüşüleceği G20 Liderler Zirvesi, Endonezya’da başladı.

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yayınladığı mesajında, Endonezya'da düzenlenmekte olan G20 Liderler Zirvesi'nde, İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanı Giancarlo Giorgetti ile bir araya geldiklerini aktardı.

    "İkili ilişkileri ele aldık"

    Bakan Nebati, Giorgetti ile görüşmede ticari, ekonomik ve bölgesel meseleler başta olmak üzere ikili ilişkileri ele aldıklarını belirtti.

    Nureddin Nebati

    Bakan Nebati, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmelerine eşlik etti

    Nebati, aynı etkinlikteki bir başka görüşme ile de bilgi vererek, "Endonezya'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüşmesine eşlik ettik." dedi.

    Endonezya

    Endonezya


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